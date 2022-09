Le scintillanti corone di diamanti di Elisabetta II: una collezione di inestimabile valore La collezione di gioielli reali contiene anche corone, diademi e tiare. Elisabetta II ne ha sfoggiati vari, prestandone alcuni alle donne della royal family in occasioni importanti.

A cura di Giusy Dente

Nei 70 lunghi anni di regno della regina Elisabetta, le abbiamo visto sfoggiare tantissimi pezzi della considerevole e preziosa collezione di gioielli della royal family, gioielli tramandati da generazioni e tutti di inestimabile valore. Ovviamente pensare a una regina, fa immediatamente pensare alla corona. La collezione dei Windsor ne comprende una cinquantina e la stessa Elisabetta II ne ha indossata più di una nel corso del suo regno. In alcune importanti occasioni non ha esitato a prestarle alle altre donne della royal family, come Kate Middleton e Meghan Markle.

La Corona dello Stato Imperiale

La Corona dello Stato Imperiale è quella che il mondo intero ha visto in questi giorni di lutto, successivi alla morte della regina. È infatti il copricapo che la sta accompagnando nel suo ultimo viaggio, poggiato sul feretro nella camera ardente. È composta da ben 3000 diamanti, 269 perle, 17 zaffiri e 11 smeraldi: talmente pesante, che negli ultimi anni la sovrana non riusciva a tenerla poggiata sul capo. La tradizione vuole che venga indossata sempre durante l'inaugurazione del Parlamento.

Elisabetta II indossa la La Corona dello Stato Imperiale

La tiara di rubini birmani

Sua Maestà ha indossato la tiara di rubini birmani nel 2019, in occasione di una visita di Stato dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, assieme alla moglie Melania. Era un diadema alla sovrana particolarmente caro, in quanto realizzato utilizzando un regalo di nozze. In quell'occasione, infatti, le erano stati regalati ben i 98 rubini dal popolo del Myanmar (la ex Birmania, Paese del Commonwealth), pietre portafortuna secondo la tradizione del posto, dotate del potere di proteggere chi le indossa dal male. Il noto gioielliere di corte Garrard le utilizzò per realizzare il copricapo.

Elisabetta II con la tiara di rubini birmani

Greville Emerald Kokoshnik Tiara

Benché questa tiara facesse parte della collezione reale, non era mai stata vista addosso a un membro della royal family fino al giorno del matrimonio della principessa Eugenia, nel 2018. Fu lasciata in eredità alla Regina Madre da Dame Margaret Greville nel 1942, ma la sua costruzione risale a una ventina di anni prima. È una tiara fatta in platino, con pavé i diamanti bianchi smeraldi incastonati e una pietra centrale da ben 93 carati.

Eugenie di York indossa la Greville Emerald Kokoshnik Tiara

La tiara aureola di Cartier

Questa elegantissima tiara non è mai stata indossata da Elisabetta II, ma in compenso l'ha spesso prestata ad altri membri della royal family. L'hanno indossata sia la principessa Margaret (sua sorella) che la principessa Anna (sua figlia), nonché Kate Middleton nel giorno del matrimonio. La neo principessa di Galles quando ha sposato William nel 2011 ha indossato questo gioiello preziosissimo, uno dei più pregiati della collezione. Era stato commissionato da re Giorgio VI per sua moglie come regalo per l'anniversario di matrimonio nel 1936: si compone di 739 brillanti e 149 diamanti.

Kate Middleton indossa la tiara aureola di Cartier

Tiara a fascia della regina Mary

Il matrimonio dei duchi di Sussex ha mostrato al mondo la tiara a fascia della regina Mary, gioiello di inestimabile valore che le donne della royal family non indossavano da anni. L'ultima volta era stata vista indossata appunto dalla regina Mary, ma mai nessuna dopo di lei l'aveva poggiata di nuovo sulla testa. È toccato a Meghan Markle, nel giorno del matrimonio con Harry del 2018: è stata lei stessa a sceglierla per il grande giorno. La tiara in stile art déco è stata realizzata utilizzando una spilla di 10 diamanti che la regina Mary aveva ricevuto come regalo di nozze.