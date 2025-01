video suggerito

Le scarpe “impossibili” di Julia Fox: sono pattini da ghiaccio, ma col tacco vertiginoso Giulia Fox è una fan delle scarpe scultura. Ha sfoggiato un modello davvero originale al Late Night with Seth Meyers, a metà tra pattini da ghiaccio e stivali. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Giusy Dente

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Julia Fox non smette mai di sorprendere, quando si tratta di look. Ha abituato i fan a scelte di stile sempre controcorrente, anticonvenzionali, audaci, fuori da ogni schema. Nella sua recente apparizione al Late Night with Seth Meyers di martedì sera, non ha deluso le aspettative: ha sfoggiato un paio di scarpe davvero uniche! Solo lei poteva azzardare così tanto e riuscire a camminare su quelle calzature "impossibili" da portare.

Julia Fox fan delle scarpe "strane"

Negli ultimi anni alcuni outfit di Julia Fox si sono imposti con particolare forza all'attenzione pubblica. Come dimenticare quando si è presentata alle sfilate della Fashion Week indossando solo della biancheria intima metallica o quando ha sfilato sul red carpet di Cannes 2023 con una corazza trasparente sul seno nudo o ancora, tornado indietro nel tempo, quando ha sfoggiato una borsa fatta con capelli umani . Insomma, è certamente una donna che sa stupire e sorprendere: sa come attirare l'attenzione, giocando molto con la moda in chiave ironica e sempre audace. Le scarpe sono la sua passione, il tocco essenziale per completare gli outfit più complessi. In particolare è una fan delle scarpe-scultura col tacco vertiginoso.

Scarpe Dsquared2

E proprio le scarpe non sono passate inosservate nella sua apparizione al Late Night with Seth Meyers di martedì sera. È entrata in studio con un look no pants da regina delle nevi: slip bianchi, top bicolore, una borsa Chopova Lowena e una maxi pelliccia bianca, camminando su un paio di scarpe "impossibili". Si trattava di un modello ibrido che non si vedeva in giro da molto: fondono infatti il design di uno stivaletto tradizionale in pelle con il design dei classici pattini da ghiaccio. Appartengono alla collezione "Pioneer Cold Mountain" per l'Autunno/Inverno 2011-12 di Dsquared2. Attaccati alla suola, non c'è solo la lama, ma anche un tacco vertiginoso. All'epoca costavano 1.895 dollari. L'attrice non ha avuto alcun problema a camminare sulle sue high-heeled ice skates, perfettamente a proprio agio.