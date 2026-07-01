Le borse da viaggio di Tony Effe sono delle Hermés da quasi 100mila euro
La vita di Tony Effe è radicalmente cambiata da quando è diventato papà della piccola Priscilla. Insieme alla compagna Giulia De Lellis ha deciso di mettere su famiglia e da allora non esita a trascorrere le sue serate tra passeggiate col passeggino e dolce quotidianità casalinga. Per lavoro, però, è costretto a viaggiare, proprio come è successo nelle ultime ore. Dopo aver festeggiato il secondo anniversario con l'influencer, ha volato in prima classe e ha mostrato i bagagli di lusso scelti per affrontare la partenza.
Tony Effe in viaggio non rinuncia al lusso
La cosa a cui Tony Effe non riesce proprio a rinunciare, neppure dopo essere diventato padre? La passione per il lusso e a dimostrarlo sono le foto che ha postato nelle ultime ore sui social. Oltre ad aver volato in prima classe in una suite dotata di tv privata e servizio in "camera", ha anche fatto un primo piano sui suoi bagagli.
Per lui niente trolley o borsoni, si è messo in viaggio con delle sofisticate borse di Hermès. Ne sono tre in tutto, ognuna di diversa dimensione e di diverso colore. A dispetto di quanto si potrebbe immaginare, la più preziosa è la più piccola, ovvero la Kelly Sellier 20 mini in pelle Epsom nera, che sugli e-commerce di alta moda viene venduta a 47.813 euro.
Quanto valgono le borse di Tony Effe
La più grande, quella che fa da sfondo, è la Birkin in pelle arancione. Si tratta di un modello classico con fibbie e lucchetto silver, il cui prezzo sul web è di circa 19.900 euro. L'ultima è total pink ed è una Kelly 32 da portare a mano, che sugli e-commerce di moda di lusso viene venduta a poco più di 21.100 euro.
Tony Effe non ha rinunciato neppure a uno dei suoi orologi preferiti, il Richard Mille RM 055 Bubba Watson con cassa scheletrata in titanio e cinturino in gomma nera da oltre 300.000 euro. Insomma, a quanto pare il rapper sa come trattarsi bene: in quanti, come lui, desidererebbero delle borse di Hermès al posto dei classici trolley da viaggio?