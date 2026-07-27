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Tony Effe è il “papà dell’anno”: la sua baby bag è griffata e ha un biberon estraibile per Priscilla

Tony Effe è in Puglia con Giulia De Lellis e la figlia Priscilla e sui social ha documentato la sua prima estate da papà. In quanti sanno che la sua nuova borsa di lusso nasconde un biberon estraibile?
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A cura di Valeria Paglionico
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Tony Effe e Giulia De Lellis si stanno godendo la loro prima estate da genitori e non potrebbero essere più felici. Per loro niente mete esotiche e oltreoceano, hanno deciso di rimanere in Italia, così da non allontanarsi troppo da casa. Nonostante ciò, non hanno rinunciato al lusso: hanno portato la piccola Priscilla a Borgo Egnazia, il resort a 5 stelle nel cuore della Puglia. Il rapper, che di solito sui social condivide solo successi e traguardi lavorativi, ha pensato bene di fare una piccola eccezione nelle ultime ore. Si è autodefinito “papà dell’anno”, lasciandosi immortalare con la figlia tra le braccia oppure mentre fa delle passeggiate in bicicletta in sua compagnia. Quale migliore occasione delle vacanze per lasciar trionfare il glamour?

La borsa con il biberon estraibile di Tony Effe

Per la vacanza in famiglia a Borgo Egnazia Tony Effe ha dato il meglio di sé in fatto di lusso, soprattutto per quanto riguarda gli accessori. Il dettaglio a cui non riesce a rinunciare? Le borse. La più preziosa è una Birkin bag di Hermès in pelle arancione, un modello oversize che sugli e-commerce di moda viene venduta a poco più di 13.000 euro.

Tony Effe con la Birkin bag di Hermès
Tony Effe con la Birkin bag di Hermès

La seconda è firmata Prada, è in re-nylon nera ed è decorata sul davanti con l’iconico triangolo metallico. Dotata di molte tasche, ha anche un biberon estraibile che si è rivelato perfetto per affrontare la quotidianità con Priscilla. Il prezzo della baby bag griffata? 1.950 euro.

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La baby bag di Prada
La baby bag di Prada

Tony Effe in vacanza con le ciabatte di lusso

Tony Effe ha, inoltre, osato anche con le calzature. Tra le più “semplici” ci sono le Vans Premium Old Skool, un modello nero decorato con borchie e fibbia tempestata di cristalli (prezzo oltre i 370 euro).

Tony Effe con le Vans coi cristalli
Tony Effe con le Vans coi cristalli

Ha poi seguito il trend dei sandali a ciabatta in versione maschile, spaziando tra gli iconici Chypre di Hermès in pelle nera (quelli con la fascia a forma di H da 790 euro) e un modello firmato Chrome Hearts con la fascia leopardata sui toni del rosso decorata con la croce gotica in pelle nera (prezzo 1.840 euro).

Tony Effe con le ciabatte di Hermès
Tony Effe con le ciabatte di Hermès

Nei look estivi di Tony non poteva mancare il tocco prezioso: il bracciale HardWear di Tiffany&Co., quello a catena in oro giallo, venduto sul sito ufficiale della Maison a 16.200 euro.

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