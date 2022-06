Laura Pausini, star ma prima di tutto mamma: si gode la normalità di un viaggio con la figlia Paola Laura Pausini è partita per un breve viaggio in treno con la figlia Paola: “una delle esperienze più fantastiche della nostra vita”.

Laura Pausini può dire di aver vinto di tutto nella sua vita, di aver calcato i palcoscenici più importanti, di aver conosciuto celebrities di fama mondiale: ma la sua vittoria più grande resta la figlia Paola. La cantante vanta una carriera da record, un percorso professionale in cui ha accanto dal 2005 il chitarrista Paolo Carta: i due hanno una relazione che va avanti da ben 16 anni e nel 2013 sono diventati genitori. "Paola tu sei la mia vita altro io non ho" ha scritto la 48enne, che ha condiviso un raro scatto assieme alla bambina, con cui ha finalmente potuto trascorrere un po' di tempo da sole, nella più pura e semplice normalità madre-figlia.

Laura Pausini e Paola, legame indissolubile

Consapevole della propria fama mondiale, Laura Pausini ha sempre cercato di proteggere sua figlia Paola da eccessive esposizioni ed incursioni mediatiche. Alla sua nascita ha espressamente chiesto rispetto, soprattutto a paparazzi e giornalisti italiani, per evitare che la neonata finisse in pasto a social e giornali senza il suo consenso. Purtroppo, in questi anni non è stato sempre facile seguire questa linea, anche perché la legislazione in materia cambia molto da Paese a Paese. Sui social, lei tende a coinvolgerla poco, predilige condividere esperienza lavorative, momenti di vita professionale: sul set, in sala registrazione, ai concerti, shooting fotografici e copertine, red carpet. Di recente ha fatto uno strappo alla regola e ha condiviso le foto della festa di compleanno della bambina, che ha compiuto 9 anni a febbraio. Un nuovo tenero scatto è stato pubblicato in occasione di un viaggio a due, che hanno fatto madre e figlia.

Laura Pausini in viaggio con la figlia Paola

Durante l'isolamento dovuto alla positività al Covid, la Pausini ha vissuto con dolore la lontananza da sua figlia: era Paola a mancarle più di tutto e tutti. Quel periodo è stato davvero intenso per la cantante, reduce dalla conduzione dell'Eurovision Song Contest 2022 e in procinto di esibirsi in Italia per il concerto #UnaNessunaCentomila. Dopo questo appuntamento si è concessa un po' di tempo solo per sé e Paola, per vivere un'avventura madre-figlia in tutta normalità.

La cantante ha raccontato di aver fatto un breve viaggio con sua figlia, da sole: "Perché anche se può sembrarvi strano, noi viaggiamo sempre con tante persone al nostro fianco per via del mio mestiere, persone che ringraziamo sempre per il loro aiuto ma che oggi, grazie alla loro assenza ci hanno permesso di vivere una delle esperienze più fantastiche della nostra vita" ha scritto. Stavolta hanno potuto fare qualcosa di normale: "Per la prima volta da quando è nata, io e Paola abbiamo fatto un viaggio da sole, in treno, verso la Romagna, con uno zaino e una borsetta" ha spiegato entusiasta ma soprattutto grata per questa esperienza. Sarà un ricordo prezioso che entrambe custodiranno per sempre nei loro cuori.