Lady Gaga si rilassa prima degli Oscar 2023: la foto al naturale senza trucco Lady Gaga è stata nominata agli Oscar per il brand “Hold My Hand”: in attesa del red carpet si mostra al naturale, senza trucco, sui social.

A cura di Beatrice Manca

Manca sempre meno alla notte degli Oscar: la data da cerchiare sul calendario è il 12 marzo, e il red carpet sarà affollato di star come sempre. Sono attese anche Lady Gaga e Rihanna, che si contenderanno la statuetta per la miglior canzone originale. Lady Gaga è in gara con Hold My Hand, colonna sonora del film Top Gun: Maverick. Come ci stupirà la popstar trasformista sul tappeto rosso? Nell'attesa di scoprirlo, Lady Gaga si rilassa in casa al naturale, senza make up e con un crop top.

La foto di Lady Gaga al naturale

Tra poco rivedremo Lady Gaga al cinema nei panni di Harley Quinn: le prime foto dal set di Folie à Deux hanno letteralmente travolto i social. Siamo infatti abituati a vedere l'attrice e cantante con incredibili outfit da red carpet e make up decisi e audaci (non a caso la cantante ha lanciato una sua linea make up, Haus Labs) ma stavolta su Instagram ha voluto svelare il suo lato più soft. Ha salutato i fan con un selfie scattato sul divano di casa in un momento di relax, mostrandosi completamente senza trucco e con i capelli legati.

Lady Gaga, foto via Instagram

Il top di Lady Gaga mette in mostra i tatuaggi

Nella foto al naturale Lady Gaga indossa un semplice top senza maniche color nocciola. La t-shirt è del brand Joah Brown e, per combinazione, si chiama proprio ‘Lazy Day'. Lady Gaga ha indossato il top sovrapposto a una bralette bianca, mettendo in risalto tutti i tatuaggi sulle braccia, dalle scritte sull'avambraccio fino alla tromba sul bicipite. Intanto, nell'apparente quiete, il suo team sta lavorando senza sosta al look per la notte degli Oscar: siamo pronti a restare senza parole!