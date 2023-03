Kim Kardashian senza trucco e senza filtri: com’è la star al naturale Com’è Kim Kardashian senza trucco e senza filtri? Lo ha rivelato lei stessa sui social con un selfie al naturale.

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian è cambiata molto da quando era semplicemente la regina dei reality ad oggi e non solo perché ha fatto qualche piccolo ritocco estetico. La verità è che sui social utilizza spesso filtri e Photoshop per rendere i suoi scatti praticamente perfetti (anche se in molti casi si è ritrovata a fare dei piccoli errori). Di recente, però, ha pensato bene di seguire la mania dei no make-up selfie, non avendo paura di mostrarsi davvero al naturale. In quanti si sono mai chiesti come fosse la star senza trucco e senza artifici? A soddisfare le loro curiosità è intervenuta la diretta interessata con una foto in primissimo piano davvero inedita.

Kim Kardashian in versione acqua e sapone

L'avevamo lasciata in bikini alle prese con il lancio della sua nuova collezione swimwear, oggi ritroviamo Kim Kardashian in una inedita versione acqua e sapone. Siamo sempre stati abituati a vederla preparatissima e truccata sia sui social che sui red carpet internazionali, ma ora sembra aver cambiato registro. Complice una improvvisa visita al dentista, l'imprenditrice ha rinunciato a trucco, filtri e foto-ritocco, immortalandosi completamente al naturale. Sebbene non sia cambiata in modo eccessivo rispetto agli scatti "modificati", la differenza è decisamente evidente.

Kim Kardashian (quasi) al naturale

La foto di Kim Kardashian al naturale

Com'è Kim Kardashian senza trucco? Lo ha rivelato con la foto postata di recente sui social, dove si è immortalata sulla poltrona del dentista col viso al naturale. Niente rossetto, ombretto e eye-liner, la star ha dimostrato di avere una pelle perfetta anche quando non si serve del make-up e dei filtri. Il dettaglio a cui non ha rinunciato? Le ciglia finte, capaci di rendere il suo sguardo decisamente più profondo anche quando non contornato dalla matita nera. Insomma, Kim ha messo a tacere tutti coloro che hanno sempre definito la sua bellezza "finta": anche in versione acqua e sapone rimane sempre splendida.