Lady Gaga senza trucco agli Oscar: la make-up artist rivela il “dietro le quinte” del cambio look Lady Gaga agli Oscar 2023 ha fatto storia: sebbene sul red carpet fosse apparsa impeccabile, per l’esibizione live ha preferito puntare tutto su un look acqua e sapone con jeans, sneakers e viso struccato. La make-up artist di recente ha rivelato cos’è davvero accaduto nel backstage per realizzare quel rapido e drastico cambio.

A cura di Valeria Paglionico

La 95esima edizione degli Oscar si è tenuta domenica notte a Los Angeles ma, nonostante siano passati giorni dalla proclamazione dei vincitori, se ne continua a parlare. L'attenzione dei media è stata attirata soprattutto dai look sfoggiati dalle star sul red carpet, dove hanno trionfato gli scintillii e il black&white. Lady Gaga, però, è stata quella che più di tutte si è distinta per il suo animo rivoluzionario. Il motivo? Sebbene sul tappeto rosso fosse apparsa sensuale ed elegante con abito trasparente e rossetto rosso fuoco, per l'esibizione live sulle note di Hold My Hand, colonna sonora del film in nomination Top Gun: Maverick, ha preferito la comodità di jeans e sneakers, rinunciando completamente al trucco.

Lady Gaga e la rivoluzione agli Oscar

L'esibizione delle popstar è stata potentissima non solo grazie alla sua voce, ma soprattutto per il look acqua e sapone sfoggiato. Lady Germanotta non ha avuto paura di rinunciare al dress code, dicendo basta alle convenzioni e "spogliandosi" dagli artifici e dai dettagli patinati richiesti in un'occasione speciale come gli Oscar. Sneakers, t-shirt over, jeans e viso libero dal trucco: la cantante è diventata portavoce di una tendenza sempre più diffusa tra le star, quella di mostrarsi in versione intima e reale, così da dire basta all'ossessiva ricerca della bellezza perfetta, alla pressione del dover essere sempre impeccabili solo perché ci si trova di fronte i riflettori.

Lady Gaga senza trucco agli Oscar

Senza trucco agli Oscar, gli effetti del cambio look

Dopo la rivoluzione degli Oscar, la make-up artist di Lady Gaga, Sarah Tanno, ha voluto rivelare cosa è accaduto davvero nel backstage di quella notte magica. Sui social ha documentato tutti i preparativi beauty per rendere il look della cantante impeccabile ma subito dopo l'esibizione ha voluto mostrare le "conseguenze" di quel cambio improvviso.

Le salviette struccanti usate nel backstage

Ha immortalato in primo piano una manciata di salviettine struccanti, i dischetti imbevuti di latte detergente e i cotton-fioc, tutti sporchi di fondotinta, eye-liner, ombretto e rossetto, a prova del fatto che era stato non poco faticoso rimuovere tutto quel make-up dal viso della popstar. Insomma, è chiaro che le celebrities riescono a trasformarsi in modo drastico grazie al trucco ma ora la vera rivoluzione è rinunciarci, mostrando il proprio lato più intimo con orgoglio.