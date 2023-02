Joker: Folie à deux, la prima foto di Joaquin Phoenix e Lady Gaga sul set La prima foto di Joaquin Phoenix e Lady Gaga sul set di Joker: Folie à deux è stata condivisa dal regista Todd Phillips come augurio di San Valentino al mondo. Stefani Germanotta interpreterà uno dei personaggi più amati della DC, Harley Quinn.

La prima foto di Joker: Folie à deux

Todd Phillips dirige ancora una volta il film, che ha scritto con Scott Silver. Nel corso del precedente Joker, Phillips ha spesso condiviso le prime immagini di Joaquin Phoenix, cadenzando gli appuntamenti fotografici sui social per alimentare l'hype. Lo scorso 10 dicembre su Instagram ha annunciato che le riprese erano iniziate con una foto del suo protagonista. Lady Gaga ha già lavorato con Todd Phillips in A Star Is Born, film che lui ha prodotto.

Data di uscita e perché Joker si intitola Folie à Deux

Le riprese sono in corso e si stanno svolgendo tra New York e Los Angeles, mentre la data di uscita di Joker: Folie à deux dovrebbe essere fissata dalla Warner Bros per il 4 ottobre 2024. Il titolo del sequel, Folie à Deux, è un riferimento a un termine medico per indicare un disturbo mentale identico o simile che colpisce due o più persone, di solito i membri di una famiglia stretta.

L'universo in espansione della DC Elseworlds

Il sequel di Joker arriva nel bel mezzo di una fase di transizione per il mondo DC, con i nuovi capi dei DC Studios James Gunn e Peter Safran che stanno sviluppano una serie di progetti cinematografici, televisivi, di animazione e videogiochi che faranno tutti parte di un universo condiviso. Progetti come Joker o il sequel di The Batman di Matt Reeves che saranno marchiati con DC Elseworlds, un termine preso dai fumetti in cui vengono raccontate storie di universi alternativi. "Il livello sarà molto alto per i progetti al di fuori della DCU, i progetti di Elseworlds", ha spiegato Safran in una recente intervista.