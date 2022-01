Lady Gaga cambia look: con la frangia a collo di bottiglia sembra una diva d’altri tempi Lady Gaga si è lasciata conquistare dalla frangia a collo di bottiglia (bottleneck bangs) con effetto ‘svolazzante’ alle estremità. Era uno stile molto in voga negli anni Settanta.

A cura di Giusy Dente

Lady Gaga ha trascorso gli ultimi mesi costantemente sotto i riflettori. Il mondo intero aveva gli occhi puntati sulla sua nuova prova cinematografica: si è cimentata ancora come attrice, vestendo i difficili panni di Patrizia Reggiani. Le aspettative erano altissime, da tempo si parlava di questa produzione, incentrata su un fatto di cronaca che ha creato moltissimo scalpore: l‘omicidio di Maurizio Gucci avvenuto nel 1995. Riconosciuta come mandante del delitto, benché si sia sempre dichiarata innocente, la Reggiani ha scontato 18 anni di carcere. Questo ruolo ha costretto la Germanotta a cambiare drasticamente look. Ha dovuto dire al dio al suo iconico biondo (passato nel tempo dal giallo oro al platino) a vantaggio di una chioma corta e scura con frangia, così da aderire in modo più realistico al personaggio. Ha poi deciso di portare la frangia anche al di fuori del set, a riprese ormai finite.

Le celebrities amano la frangia

La frangia è l’hairstyle del momento, il look preferito dalle celebrità. In tantissime la stanno sperimentando, ciascuna a proprio modo, così da personalizzarla in base al proprio gusto personale e al proprio viso e valorizzare i lineamenti al meglio. Abbiamo visto passare alla frangia Naomi Campbell, che ha scelto di portarla dritta e folta alle sfilate di Parigi. Frangia a tendina invece per Carla Bruni, che l'ha realizzata con le sue stesse mani!

Lady Gaga con la frangia

Adesso anche Lady Gaga sembra aver scoperto il fascino della frangia. Dopo averla sperimentata sul set di House of Gucci, ha deciso di mantenerla anche nella vita di tutti i giorni. Ha optato per la cosiddetta frangia a collo di bottiglia che andava molto in voga negli anni Settanta, con effetto ‘svolazzante'. Il nuovo taglio di capelli è stato realizzato dall'hairstylist Bryce Scarletle: le dona un aspetto da vera diva d’altri tempi.

Leggi anche Baby Vittoria come Lady Gaga: col cappottino rosa la figlia di Chiara Ferragni è una diva da copertina

La differenza, rispetto a chi sceglie una frangia d’ispirazione più ‘moderna', è che quella a collo di bottiglia (chiamata anche bottleneck bangs) ha una forma più accentuata. Si chiama così proprio perché prende ispirazione dalla forma del collo di una bottiglia: parte sottile e corta al centro della fronte, poi si curvando formando un arco e si allunga seguendo la linea dello zigomo. Scommettiamo che presto saranno in tantissime a copiare il look della Germanotta?