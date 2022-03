Lady Gaga è la diva dei Critics Choice Awards 2022: sul red carpet sfila in oro con la scollatura maxi Lady Gaga è stata la diva dei Critics Choice Awards 2022, evento che si è tenuto a pochi giorni dagli Oscar a Los Angeles. Per l’occasione l’attrice ha osato con un abito gold con maxi scollatura, strascico e cristalli sul bustier.

A cura di Valeria Paglionico

Il 13 marzo si è tenuta a Los Angeles la 27esima edizione dei Critics Choice Awards, l'evento annuale che precede gli Oscar e che premia i migliori film e programmi televisivi secondo la critica specializzata statunitense. Le star che hanno preso parte all'appuntamento sono state moltissime e tutte hanno colto l'occasione per sfoggiare i loro look più glamour, sfidandosi a colpi di stile sul red carpet. Kristen Stewart, Serena William, Halle Berry, Selena Gomez, a distinguersi per audacia è stata soprattutto Lady Gaga, apparsa sensuale ed elegante in un maxi abito gold con una scollatura decisamente generosa: ecco chi ha firmato il look nero e oro dell'attrice.

L'audace look gold di Lady Gaga

Lady Gaga è stata tra le star che hanno preso parte ai Critics Choice Awards 2022 e, sebbene poche ore dopo la cerimonia di premiazione fosse già in Inghilterra sul red carpet dei BAFTA, è riuscita a lasciare tutti senza fiato col suo look. Ha puntato ancora una volta sull'irriverenza di Gucci: il direttore creativo Alessandro Michele ha firmato per lei un lungo abito che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato. Si tratta di un sinuoso modello a sirena nero e oro, con un lunghissimo strascico e dei cristalli scintillanti lungo tutta la silhouette. A renderlo iper sensuale è il bustier con la scollatura molto profonda e delle coppe di velluto nero, arricchito da un coprispalle di pizzo in tinta. Per completare il tutto l'attrice ha scelto dei maxi orecchini pendenti tempestati di diamanti, un make-up sui toni dell'oro e una raffinata acconciatura in stile vecchia Hollywood.

Kristen Stewart in Dolce&Gabbana

Da Kristen Stewart a Selena Gomez: i look delle star sul red carpet

A fare concorrenza a Lady Gaga in fatto di stile sono state diverse celebrities di fama internazionale. Kristen Stewart ha brillato con le paillettes di Dolce&Gabbana, Selena Gomez ha osato in rosso fuoco, Venus e Serena Williams hanno scelto degli outfit coordinati in argento di Atelier Versace.

Halle Berry in Dolce&Gabbana

Halle Berry ha seguito il trend mannish con un completo giacca e pantaloni di Dolce&Gabbana, mentre Elle Fanning si è trasformata in una vera e propria principessa con un vestito gold di Oscar de la Renta. Come non fare riferimento a Ho Yeon Jung con l'outfit con i fianchi "maxi" di Louis Vuitton o all'etere Kirsten Dunst in Julie de Libran? Insomma, ai Choice Awards 2022 se ne sono viste davvero di tutti i colori: chi si aggiudica il titolo di più glamour?