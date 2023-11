La trasformazione di Giulia Salemi: il nuovo look bon ton per il lancio di “Ex on the Beach” L’ex commentatrice de “Il Grande Fratello” debutta con la conduzione del programma di Sky affiancata dal compagno Pierpaolo Pretelli. Per la serata di debutto ha scelto di indossare un outfit preppy. Tutti i dettagli degli abiti.

A cura di Annachiara Gaggino

Giulia Salemi in Alessandra Rich

Giulia Salemi sceglie un look bon ton per il lancio di Ex on the Beach Italia. Il programma debutterà domani 22 novembre 2023 e vedrà alla conduzione, accanto all'influencer, anche il suo compagno Pierpaolo Pretelli. Dopo la fine della partnership con Alfonso Signorini ne Il Grande Fratello, Salemi torna sul piccolo scherma, questa volta con Sky.

Giulia Salemi in Alessandra Rich

Il programma, giunto alla quarta edizione, vede 8 single (4 ragazze e 4 ragazzi) in vacanza in una località esotica dove potranno conoscersi nella speranza di incontrare la loro dolce metà, peccato che uno a uno arriveranno i loro ex a rovinargli i piani. I primi due episodi del programma verranno trasmessi domani su Paramount+ e saranno disponibili per i non abbonati su MTV e VHI il 26 novembre.

Giulia Salemi in Alessandra Rich

Il look preppy di Giulia Salemi per il lancio del programma

La conduttrice per la serata ha scelto di indossare un outfit molto bon ton rosa e nero. Giulia Salemi ha optato per un completo in lana a coste rosa pastello firmato Alessandra Rich. Il look era composto da una gonna midi a vita media e una blusa crop abbinata a mezze maniche accollata e arricchita da un maxi colletto bianco arricciato decorato da un fiocchetto nero di velluto al centro, che spicca sopra due bottoni tondi di perle incastrati in una base dorata.

Giulia Salemi in Alessandra Rich e Pierpaolo Pretelli

La mise è stata completata da un paio di stivali alti neri laccati con il tacco a stiletto, che la tendenza di stagione vuole indossati sotto le gonne lunghe, proprio come ha fatto la presentatrice di Sky. Il tocco finale è stata la borsa, una Jackie di Gucci nera, di dimensioni mini, elegantissima sull'outfit. Giulia Salemi si prepara così alla sua nuova avventura con un look preppy e bon ton.