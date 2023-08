Giulia Salemi, dall’abito sirena alle rose sul body: i look capresi per il compleanno di Pierpaolo Giulia Salemi ha trascorso gli ultimi giorni in vacanza a Capri per il compleanno di Pierpaolo Pretelli. Lunghi abiti da sirena, body cut-out e micro bikini: ecco tutti i look sfoggiati dall’influencer.

A cura di Valeria Paglionico

Pierpaolo Pretelli ha compiuto 33 anni qualche giorno fa e la sua fidanzata Giulia Salemi ha pensato bene di fargli un regalo davvero speciale: ha organizzato una vacanza "a sorpresa" a Capri con tutti i suoi amici più cari. I due hanno trascorso qualche giorno tra gite in barca, panorami da sogno e brindisi, visitando alcuni dei luoghi iconici ed esclusivi dell'isola campana, dai Faraglioni al ristorante Il Riccio Anacapri, fino ad arrivare al locale amatissimo dalle star, l'Anema e Core. Per un'occasione simile l'influencer poteva mai rinunciare al glamour? Assolutamente no, anzi, ha approfittato dell'atmosfera magica e vacanziera per dare il meglio di lei in fatto di stile.

Chi ha firmato i look capresi di Giulia Salemi

Il momento clou della vacanza caprese della coppia amatissima sui social è stato il party di compleanno di Pierpaolo, in occasione del quale Giulia Salemi si è trasformata in una splendida sirena. Ha indossato un lungo abito firmato Fausto Puglisi x Roberto Cavalli sulle sfumature del verde, giallo e celeste.

Giulia Salemi in Fausto Puglisi x Roberto Cavalli

Si tratta di uno slip dress con le spalline sottili, lo scollo a V e la gonna lunga fino ai piedi decorata con delle esuberanti ruches sugli orli asimmetrici. Per la mattinata successiva ha invece optato prima per un abito a rete portato sopra un bikini nero, poi per un paio di pantaloni neri oversize e per un body strapless di La Reveche decorato con delle maxi rose in tinta sui dettagli cut-out.

Giulia Salemi in La Reveche

I bikini di Giulia Salemi a Capri

Naturalmente nella vacanza caprese di Giulia Salemi non potevano mancare i bikini colorati e trendy. Per le gite in barca con gli amici ha puntato solo su dei modelli micro, ovvero quelli must di stagione, spaziando tra triangolini arancioni incrociati al collo abbinati a tanga con i laccetti in tinta e due pezzi blu notte firmati Sommer Swim con slip sgambati e reggiseno con i laccetti da legare intorno al punto vita.

Giulia Salemi col bikini Sommer Swim

Occhiali da sole micro e scuri in pieno stile diva, capelli bagnati dalla salsedine, manicure bianco latte e make-up acqua e sapone: Giulia ha dimostrato di essere un'icona di stile glamour e sensuale anche al mare. In quanti non vedono l'ora di continuare ad ammirarla in vacanza?