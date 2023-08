Dove ha festeggiato il compleanno Pierpaolo Pretelli: i luoghi del party di lusso a Capri I Prelemi hanno festeggiato in grande stile a Capri il 33esimo compleanno di Pierpaolo Pretelli.

A cura di Giusy Dente

I festeggiamenti da Urubamba per il compleanno di Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno scelto Capri per festeggiare il 33esimo compleanno dell'ex Velino. I due hanno trascorso un romantico weekend sull'isola tra gite in barca, cene di lusso, feste con gli amici. Dopo la crisi di alcuni mesi fa, la coppia ha ritrovato l'equilibrio: i due sono più innamorati che mai. Durante il GF Vip, dove la showgirl ricopriva quest'anno il ruolo di opinionista, hanno attraversato un momento buio, da lei stesso ammesso. Ma hanno superato le difficoltà ed è tornato il sereno. Hanno condiviso con fan e follower le foto dei festeggiamenti, da cui trapela tutto l'amore e l'affiatamento tra i due.

I 33 anni di Pierpaolo Pretelli

I festeggiamenti in onore di Pierpaolo Pretelli

L'anno scorso era stata la Puglia, a ospitare i festeggiamenti per il compleanno di Pierpaolo Pretelli, con un party in discoteca. Al fianco di lui, ovviamente, anche la fidanzata Giulia Salemi: stanno insieme dal 2021, anno dell'incontro al Grande Fratello, dove si sono conosciuti e innamorati. Stavolta la coppia ha scelto Capri per i festeggiamenti in grande stile. L'ex gieffino ha compiuto 33 anni e li ha festeggiati con le persone care.

I Prelemi con gli amici al ristorante Il Riccio

Il ristorante Urubamba alla Riviera di Chiaia ha ospitato la prima parte della serata. Il locale di Dario Cecaro e Vincenzo Ricciolino propone una cucina originale, in cui si fonde la tradizione del Perù con quella del Giappone. Nel 2022 è arrivato un importante riconoscimento: è entrato a far parte della prestigiosa Guida Michelin, come primo ristorante nikkei d’Italia.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presso la Taverna Anema e Core

Dopo la cena è stata la volta dell'intrattenimento musicale offerto dalla Tavena Anema e Core di Capri, un luogo molto amato dei vip: è frequentato anche da Elisabetta Gregoraci, Francesco Totti, Sofia Vergara, di recente c'è stata anche Chiara Ferragni. Qui la serata è andata avanti all'insegna della musica, dei balli sfrenati e di tanta allegria in compagnia di alcuni amici.

I Prelemi con gli amici

Infine è stata la volta di un pranzo affacciati sul mare nell'esclusivo ristorante Il Riccio di Anacapri, situato in una posizione strategica: direttamente sulla scogliera, con vista sulla Grotta Azzurra. Sicuramente un compleanno da ricordare.