La T-shirt di Elodie è un inno ai piaceri “italiani” della vita (pasta e pizza compresi) Elodie si è esibita con un’originale T-shirt. “Sono sexy perché sono italiano” c’è scritto sulla maglietta, che celebra gli italianissimi pasta e pizza.

A cura di Giusy Dente

Elodie sta vivendo un periodo particolarmente felice, in cui è soddisfatta sia sul fronte professionale che su quello privato. La cantante è reduce dalla partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo, che ha dato un'ulteriore spinta alla sua carriera in costante ascesa. Ma anche dal punto di vista amoroso le cose proseguono a gonfie vele: la storia con Andrea Iannone è stata ufficializzata e i due sono affiatati e innamorati. La 32enne si sta godendo questo momento magico, in cui è serena sentimentalmente e il successo è alle stelle. I fan amano la sua musica coinvolgente, ma anche i suoi look trendy e sensuali che l'hanno resa un'icona di stile.

Chi c'è dietro i look di Elodie

Anche all'ultimo Festival di Sanremo Elodie è riuscita a imporsi, serata dopo serata, coi suoi look: è stata la più cool della kermesse. Ha vinto la gara di stile con degli outfit sensuali, dallo stile deciso e forte. Da tempo c'è lo stylist Lorenzo Posocco dietro i look della cantante, un professionista che tra gli altri cura l'immagine anche di Dua Lipa e Marco Mengoni.

in foto: T–shirt 9.8 inch

La cantante ama le trasparenze e l'effetto vedo-non vedo, sa essere audace e graffiante in animalier ma sa anche osare con creazioni glamour e originali, perfette per il suo animo trasformista che non ha paura dei cambiamenti. Anche il suo ultimo look è stato pensato da Lorenzo Posocco, che ha scelto qualcosa di trendy.

Elodie celebra la "italianità"

Elodie si è esibita per gli ascoltatori di RDS, cantando i suoi ultimi successi. Lorenzo Posocco (insieme alla fashion stylist Giulia Cova) ha come sempre scelto per lei un look di tenzenza, in total white. La cantante è salita sul palco per lo showcase con una minigonna bianca con dettagli neri a contrasto, impreziosita da frange gioiello con cristalli, che danno un tocco di luce all'outfit. Si tratta di una creazione firmata Dsquared2: fa parte della collezione Fall 2023 (non ancora disponibile).

in foto: T–shirt 9.8 inch

Per completare il look ha aggiunto un paio di scarpe di Casadei, con tacco quadrato vertiginoso e plateau. Ma il pezzo forte del look è l'originale T-shirt. La maglietta bianca a mezze maniche è del brand genderless 9.8 inch, del designer Vito Michele Nitti. Costa 65 euro. Tutti i capi del marchio hanno dei messaggi riportati su fronte e retro, delle scritte in cui riconoscersi, dei messaggi per esprimere chi si è e ciò in cui si crede.

Uno dei bestseller del marchio è la T-shirt Romantico, un inno all'italianità genuina. È proprio quella scelta da Elodie, che ha espresso il suo orgoglio italiano in questo modo. "Sono sexy perché sono italiano" c'è scritto sulla maglietta, che celebra gli italianissimi pizza e pasta come piaceri della vita. Piaceri in cui, a quanto pare, anche Elodie si riconosce.