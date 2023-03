Elodie è regina di sensualità: sideboob e fianchi nudi per celebrare l’amore con Andrea Iannone Elodie ha celebrato l’amore con Andrea Iannone con un dolce album di coppia. Per la foto copertina ha scelto una foto in solitaria, rivelando il sensualissimo look scelto per una serata speciale.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie sta vivendo un momento magico della sua carriera: dopo aver scalato le classifiche nelle ultime estati, è tornata a calcare il palco del Festival di Sanremo, incantando tutti con la sua innata sensualità. Chi c'era a farle compagnia dietro le quinte? Il fidanzato Andrea Iannone, con il quale ha debuttato sui social proprio durante le giornate trascorse all'Ariston. Sebbene i due abbiano preferito vivere gli inizi della relazione lontani dai riflettori, in occasione del mesiversario hanno celebrato il loro amore su Instagram. La cantante, in particolare, ha condiviso un dolce album di coppia, rivelando il look iper femminile che ha scelto per una serata speciale.

L'abito nudo di Elodie

Elodie e Andrea Iannone fanno sul serio e a dimostrarlo sono state le foto fianco a fianco condivise dalla cantante sul suo profilo Instagram. Si tratta di una raccolta di scatti di coppia, tra i quali sono stati inserite anche immagini di paesaggi e e di look mozzafiato (probabilmente sfoggiati durante delle romantiche serate insieme). Ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stata la copertina del post, nella quale Elodie è apparsa iper sensuale in total black. Ha indossato un abito effetto pelle che ha fatto impazzire i fan, lasciando decisamente poco spazio all'immaginazione. Scollo all'americana col sideboob in vista, gonna longuette e fianchi completamente nudi: a tenere uniti i lembi di tessuto è stato solo un fiocchetto annodato all'altezza del punto vita.

Elodie al naturale

Elodie "al naturale" con Andrea Iannone

Per completare il tutto Elodie non ha rinunciato ai gioielli appariscenti e preziosi. Al collo ha sfoggiato una collana di micro perline decorata con una fibbia gold sul collo e un bracciale rigido "alla schiava" sempre in oro. Ha poi messo in risalto i piccoli pendenti scintillanti con uno chignon tiratissimo. Nonostante l'outfit super sofisticato della copertina, nell'album la cantante non ha avuto paura di immortalarsi al naturale al fianco di Andrea. Tra selfie di coppia e foto in sottoveste in primissimo piano, Elodie ha rivelato la sua incredibile bellezza acqua e sapone al motto di "Elvira & Tony, Mickey & mallory" (ovvero le coppie note a cui si è paragonata insieme al motociclista). Non è forse ancora più raggiante da quando ha ritrovato l'amore?