Elodie conquista una nuova copertina: è una diva futuristica con maxi top a cuore e piercing al naso

A cura di Valeria Paglionico

Elodie sulla cover di Vanity Fair Italia

Elodie è la donna più desiderata del momento, la diva italiana dall'animo eclettico che riesce sempre a "trasformare in oro" tutto ciò che tocca: cantante talentuosa, modella, testimonial, icona fashion e ora anche attrice (ha infatti debuttato col suo primo film Ti Mangio il Cuore al Festival del Cinema di Venezia, dando prova di essere perfetta anche in questo ruolo). Dopo aver incantato tutti sul red carpet in versione "regina di cuori", nelle ultime ore ha raggiunto un nuovo traguardo: ha conquistato la copertina di Vanity Fair Italia posando in versione futuristica con un look griffato e sopra le righe.

La trasformazione di Elodie in copertina

Nelle ultime ore ha confermato la relazione con Andrea Iannone ma questa volta la vita sentimentale di Elodie non c'entra nulla, si parla di lei perché ha posato sulla cover del nuovo numero di Vanity Fair. L'artista ne ha approfittato per parlare della sua vita e del suo successo, dalla nuova esperienza come attrice al desiderio di provocare e di destabilizzare in tutti i videoclip, fino ad arrivare al rapporto con la famiglia. Al di là dell'intervista rilasciata alla rivista, ad attirare le attenzioni del pubblico è stato soprattutto l'audace e originale look sfoggiato in copertina. Niente scollature, spacchi, trasparenze e dettagli iper femminili: con delle forme esagerate la cantante si è trasformata in una diva futuristica, in una "creatura ibrida, un po’ umana un po’ animale"(come lei stessa ha dichiarato nel servizio).

Jean Paul Gaultier Haute Couture Autunno/Inverno 2022–23

Chi ha firmato il look futuristico di Elodie

È ormai da tempo che Elodie ha cambiato stylist, ha detto addio a Ramona Tabita e ora punta tutto su Lorenzo Posocco, l'esperto di stile che segue anche Dua Lipa. Per la copertina di Vanity Fair quest'ultimo ha scelto per lei uno dei look scultura della collezione Haute Couture di Jean Paul Gaultier, quella disegnata da Olivier Rousteing, lo stilista di Balmain che ha riletto l'eredità dell'iconico designer francese. Top bianco a forma di cuore con le spalline maxi e delle file di cristalli all-over, gonna nera di velluto con dei dettagli rigidi intorno alla vita: a rendere ancora più originale e glamour il look è stato un piercing a catena che parte dall'orecchio e arriva al naso. Insomma, Elodie ha dimostrato di sapere bene come lasciare il segno, soprattutto quando si parla di stile, ed è per questo che non ha paura di osare con dei look che sembrano essere arrivati dal futuro.

