La regina che non riposa mai: Elisabetta II in abito da sera argento (e il fedele bastone) La regina, capo dell’Ordine della Giarrettiera, ha nominato i nuovi cavalieri e le nuove dame in abito da sera: avete notato le scarpe argentate?

A cura di Beatrice Manca

Dopo il lungo weekend di festeggiamenti in occasione del Giubileo, ci si sarebbe aspettati che la regina Elisabetta II prendesse un periodo di vacanza e si godesse il meritato riposo. E invece no: a 96 anni, di cui 70 passati sul trono, la monarca è nel pieno dei suoi doveri. Affaticata forse, ma sempre presente. Elisabetta II ha nominato, come da tradizione, i nuovi cavalieri e le nuove dame dell'Ordine della Giarrettiera, il più antico ordine cavalleresco d'Inghilterra. Per l'occasione la regina è apparsa più elegante che mai in abito da sera, sempre sostenuta dal fedele bastone.

Elisabetta II posa insieme a Carlo e a Camilla

I festeggiamenti del Garter Day (letteralmente "Il giorno della Giarrettiera") sono ripresi dopo due anni di interruzione per via della pandemia. La regina, a capo dell'Ordine cavalleresco, nomina personalmente dame e cavalieri: quest'anno è entrata nell'Ordine anche Camilla Parker Bowles, moglie del principe Carlo, oltre all'ex premier Tony Blair. Un onore non solo simbolico: Camilla sta assumendo un ruolo sempre più prestigioso all'interno della royal family, preparandosi a un futuro da regina consorte. La regina ha posato con il figlio Carlo e la Duchessa di Cornovaglia nel palazzo di Windsor ma per ragioni di salute non ha partecipato alla messa nella cappella di San Giorgio. Alla funzione c'era anche il principe William accompagnato da Kate Middleton, splendida in blu pervinca.

La regina Elisabetta con l'abito argento coordinato alle scarpe

Nel nuovo ritratto diffuso dai canali social della royal family la regina è apparsa composta ed elegante come sempre. La sovrana indossava un abito bianco – il più regale dei colori – con ricami argentati lungo fino a terra. Il protocollo impone infatti abiti da sera e anche Camilla, sotto il mantello di velluto nero, indossava un abito lungo candido. La sovrana ha poi sfoggiato una borsetta argento coordinata alle scarpe: una vera e propria novità rispetto al classico "mocassino da lavoro" con la fibbia dorata. Anche la più inossidabile delle regine ha bisogno di un po' di aiuto: anche questa volta la regina si è appoggiata a un bastone, il suo servitore più discreto e fedele.