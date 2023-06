La principessa Eugenie di York annuncia la nascita del secondo figlio: il significato del nome È nato il secondogenito della principessa Eugenie di York e del marito Jack Brooksbank. Il nome è un omaggio alla royal family.

A cura di Giusy Dente

A distanza di qualche giorno dal parto, Eugenie di York ha annunciato al mondo la nascita del suo secondogenito e ha mostrato le prime foto del piccolo, una da solo e l'altra assieme al fratello maggiore (che ha quasi due anni). Il bimbo è nato il 30 maggio 2023 alle 8.49, come si legge sul post condiviso sulla pagina Instagram ufficiale della principessa.

Cresce la famiglia di Eugenie di York

Eugenie di York (sorella di Beatrice) è la secondogenita del duca Andrea di York e di Sarah Ferguson. È la sesta nipote della regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo. Nel 2018 la principessa ha sposato Jack Christopher Stamp Brooksbank, con cui era fidanzata dal 2010. Il matrimonio si è svolto nella cappella di San Giorgio, presso il castello di Windsor. A distanza di tre anni la coppia ha accolto in famiglia il primo figlio, August Philip Hawke. A inizio anno hanno annunciato la seconda gravidanza; difatti Eugenie di York ha partecipato all'incoronazione di Carlo III col pancione. Solo dopo il parto i genitori hanno annunciato ufficialmente il nome dato al loro bambino. È un nome importante, per la storia della royal family.

Il significato del nome

Le foto che la principessa di York ha condiviso su Instagram mostrano il neonato teneramente addormentato nella culla, con un cappellino. Nel secondo scatto è assieme al fratellino, che lo accarezza dolcemente sulla testa. "Augie ama già essere un fratello maggiore" si legge nella didascalia. August era presente anche nelle foto dell'annuncio della gravidanza, intento a baciare il pancino della mamma.

Nel post viene anche spiegata l'origine del nome scelto per il nuovo arrivato in famiglia. "Prende il nome dal suo bis bis bis nonno George, suo nonno George e mio nonno Ronald" ha scritto la principessa. Il nome completo del secondogenito è infatti Ernest George Ronnie Brooksbank. Re Giorgio V aveva proprio Ernest come secondo nome. Il secondo nome è anche un omaggio al padre di Mr Brooksbank, George, morto nel 2021 dopo una lunga malattia.