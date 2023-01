Eugenie di York annuncia la seconda gravidanza: mostra il pancino col completo country La principessa Eugenie di York è incinta, aspetta il suo secondo figlio dal marito Jack Brooksbank ed è letteralmente raggiante. Ha annunciato la gravidanza sui social, mostrando il pancino in un’adorabile versione country accanto al piccolo August.

A cura di Valeria Paglionico

Dopo il libro shock di Harry che ha lasciato senza parole i membri di casa Windsor, nelle ultime ore per la Royal Family inglese è finalmente arrivata una buona notizia: la principessa Eugenie di York è incinta, aspetta il suo secondo figlio dal marito Jack Brooksbank e non potrebbe essere più felice. L'annuncio della gravidanza è arrivato ieri a sorpresa sui social, dunque circa 2 anni dopo la nascita del piccolo August, e ha subito ottenuto milioni di like da utenti provenienti da ogni parte del mondo. Per l'occasione Eugenie si è lasciata immortalare sorridente e raggiante in versione country mentre il primogenito le bacia il pancino appena visibile.

Il look "rivoluzionario" di Eugenie di York

Nella didascalia dello scatto social la principessa inglese ha scritto semplicemente: “Siamo così entusiasti di condividere che quest'estate ci sarà un nuovo arrivo nella nostra famiglia”, dando prova di essere prontissima per diventare ancora una volta mamma. Per lei niente abiti da sera o completi bon-ton come richiederebbe il protocollo reale, ha preferito mostrarsi in una "rivoluzionaria" versione casual e country. Si è lasciata immortalare nel bel mezzo di uno splendido paesaggio di campagna con indosso una maxi camicia e un paio di pantaloni coordinati, entrambi d'ispirazione militare. Per completare il tutto ha scelto un paio di stivaloni di pelle e con un cappellino di lana.

August bacia il pancino della mamma

A rendere davvero adorabile lo scatto è stato il piccolo August, apparso "immerso" tra le braccia della mamma mentre le bacia con dolcezza il pancino. Il look scelto per il bimbo? Naturalmente è sempre in stile country, ovvero con maglioncino verde con le toppe sui gomiti, pantaloni di velluto marrone e cappello coordinato. Il Royal Baby che nascerà nei prossimi mesi sarà tredicesimo nella linea di successione al trono, dunque non avrà particolari obblighi reali e vivrà la sua infanzia in totale libertà proprio come la principessa (che ancora oggi è l'unica Royal a poter aver un profilo social tutto suo). A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche mese per scoprire il sesso e il nome del bebè.