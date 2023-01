Eugenie di York incinta per la seconda volta, il Royal Baby arriva a 2 anni dalla nascita di August Eugenie di York aspetta il suo secondo figlio. A due anni dalla nascita di August, la principessa annuncia la gravidanza. Il nuovo Royal Baby sarà 13esimo nella linea di successione.

A cura di Stefania Rocco

Eugenie di York e Jack Brooksbank aspettano il secondo figlio. A due anni dalla nascita del piccolo August, la principessa e il marito annunciano la seconda gravidanza con un post pubblicato sul profilo Instagram della figlia di Andrea di York e di Sarah Ferguson. Nello scatto, Eugenie compare insieme al primogenito August, che a febbraio compirà due anni. Nella didascalia dello scatto l’annuncio della coppia: “Siamo così entusiasti di condividere che quest'estate ci sarà un nuovo arrivo nella nostra famiglia”.

Il Royal Baby sarà il tredicesimo nella linea di successione al trono

Il figlio che Eugenie di York e Jack Brooksbank stanno aspettando sarà il tredicesimo nella linea di successione al trono. Ciò significa che, al pari della madre, vivrà infanzia e adolescenza nella più totale spensieratezza. Del resto, Anche Eugenie, pur mantenendo il titolo di principessa, ha condotto la sua esistenza nel modo che desiderava. Si mantiene lontana da impegni ufficiali, fatta eccezione per una serie di incarichi – rari, a dire il vero – ai quali si presta volentieri. Per il resto, la secondogenita di Andrea e Sarah Ferguson svolge un normale lavoro all’interno di una galleria d’arte, così come il marito che ha mantenuto il suo incarico nel settore del marketing anche dopo le nozze.

Una buona notizia per la Casa Reale dopo la bomba lanciata da Harry

L’annuncio della gravidanza di Eugenie rappresenta la prima buona notizia per la famiglia reale britannica dall’inizio di questo 2023, segnato dall’uscite dell’autobiografia bomba di Harry, Spare. Il duca di Susseguisce ha raccontato al mondo la sua verità, lavando in pubblico i panni sporchi. Tra le altre cose, Harry ha accusato il fratello William di averlo fisicamente aggredito durante una lite avvenuta a causa della moglie Meghan Markle.