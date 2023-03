La principessa Anna cambia stile: addio giacche e stivali, ora brilla in abito lungo con lo spacco Amante dello stile da cavallerizza e della comodità, la principessa Anna ha lasciato tutti a bocca aperta partecipando a un evento in abito da sera con i guanti lunghi da diva.

Da sempre poco amante dei riflettori, la principessa Anna è l'asso nascosto nella manica di re Carlo III. Concreta, pragmatica, riservata: l'unica figlia femmina della regina Elisabetta è anche quella che le somiglia di più, almeno nell'indole, e infatti è anche la royal che lavora di più. Il suo guardaroba rispecchia il suo carattere: pratico e affidabile, senza strappi né vezzi di moda. Per questo l'ultimo look sfoggiato dalla principessa ha lasciato tutti a bocca aperta: un lungo abito da sera scintillante con lo spacco e guanti neri da diva.

La svolta di stile della principessa Anna

Siamo abituati a vedere la principessa Anna in pantaloni: nelle grandi occasioni è l'unica che può indossare l'uniforme militare, al posto della gonna al polpaccio, e se non è strettamente indispensabile rinuncia volentieri a tacchi e cappellini. Il suo guardaroba "da lavoro" è composto da giacche impermeabili, stivali, giacche in tweed e foulard in seta colorati, da perfetta gentildonna di campagna. La principessa era l'ospite d'onore dell'International Financing Review Awards, evento di gala che si è svolta al The Grosvenor Hotel dove ha partecipato in qualità di patron di Save the Children UK: per l'occasione ha detto addio a giacche e pantaloni per indossare un lungo abito da sera verde smeraldo in stile art decò.

La principessa Anna con i guanti lunghi

Il vestito, caratterizzato da una linea fluida, era lungo fino alle caviglie e impreziosito da un ricamo diagonale di cristalli e decorazioni scintillanti. La gonna si apriva in uno spacco nella parte posteriore, rivelando collant velati e scarpe con il tacco nere con fiocco sulla punta. Ma il vero tocco di stile erano gli opera gloves, i guanti alti fin sopra al gomito che completavano il look, completando l'effetto anni Venti. Molti fan della royal family non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza di stile con Kate Middleton, che ne ha indossato un paio simile ai Bafta Awards. Nessuno, però, ha copiato nessuno: i guanti lunghi sono la tendenza più elegante dell'anno. Un modo alla portata di tutti per sentirsi "royal" per una notte.