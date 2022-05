La prima volta di Meghan Markle con il rossetto: finalmente è libera di sfoggiare quello rosso Meghan Markle è stata fotografata al Santa Barbara Polo Club con maxi cappello e camicia a pois: al termine della partita ha “premiato Harry con un bacio appassionato.

Quando Meghan Markle era all'interno della royal family il suo abbigliamento doveva seguire le rigide regole di corte: orli sotto al ginocchio, make up tenue, abiti bon ton. Pra che ha iniziato una nuova vita in California, Meghan Markle è libera di sfoggiare tutto il suo stile glamour, senza divieti. L'ultimo look sfoggiato è da vera diva: la moglie del principe Harry è stata fotografata su un campo da polo a Santa Barbara con cappello a tesa larga, shorts sopra al ginocchio e…rossetto rosso, con cui ha stampato un bacio appassionato al marito.

Il look retrò di Meghan Markle è di lusso

La Duchessa di Sussex ha decisamente voltato pagina rispetto alla vita a Londra: ora è libera di sfoggiare jeans e miniabiti senza preoccuparsi dell'etichetta. Poche settimane fa l'abbiamo vista in un'inedita versione casual con gli shorts, oggi la ritroviamo con un look da vera diva. Meghan Markle è stata fotografata al Santa Barbara Polo Club, dove Harry era impegnato in una partita, con una camicetta nera a pois e una gonna pantalone bianca firmata Khaite. Il look era completato da un cappello a tesa larga da diva e scarpe con il tacco Aquazzura. La Duchessa ha indossato un paio di occhiali scuri Valentino per ripararsi dal sole e gioielli Cartier, tra cui il celebre Love Bracelet in oro giallo.

Meghan Markle bacia Harry con il rossetto rosso

Ma la distanza dall'etichetta reale è sopratutto nei dettagli: alla partita di polo Meghan ha sfoggiato un rossetto rosso fuoco. A Londra una tonalità così accesa sarebbe stata impensabile per un evento sportivo: nessuna regola vieta esplicitamente il rossetto rosso, ma nei look di giorno si preferiscono tonalità più delicate, dal rosa al nude. Non finisce qui, perché i paparazzi hanno catturato un bacio tra Meghan e Harry alla fine della partita, in barba al vecchio divieto di manifestare affetto in pubblico. La coppia partirà presto per Londra con i loro figli, Archie e Lilibet, in occasione del Giubileo di Platino di Elisabetta II: quale look indosserà Meghan per tornare a palazzo?