La dolce dedica di Chiara Ferragni ai figli Leone e Vittoria durante il viaggio di lavoro

Chiara Ferragni ha ritrovato la felicità dopo il momento difficile vissuto tra lo scandalo dei pandori e la separazione da Fedez. Ha ricominciato a posare sulle copertine fashion e a documentare sui social la sua quotidianità, rivelando anche di essersi nuovamente innamorata (di recente ha debuttato pubblicamente su Instagram con il compagno Giovanni Tronchetti Provera). Il dettaglio che è rimasto invariato in questo periodo di cambiamenti? Il rappprto speciale che ha con i figli Leone e Vittoria e a darne l’ennesima prova è stata la dolce dedica che gli ha fatto di recente.

La prima cartolina di Leone e Vittoria Lucia Ferragni

Leone e Vittoria Lucia Ferragni stanno crescendo e, sebbene non vengano più mostrati sui social come richiesto dall’accordo di divorzio, continuano a essere una presenza fissa nella vita di Chiara. L’imprenditrice spesso si ritrova a viaggiare in giro per il mondo per motivi di lavoro ma, nonostante la distanza, non si dimentica mai di loro, anzi, torna sempre con regali originali che li rendono super felici, dai Labubu in limited edition ai pupazzetti colorati Made in Mexico. Di recente è volata a Riccione per un esclusivo servizio fotografico e, per evitare che i figli sentissero troppo la sua mancanza, ha pensato bene di inviargli una cartolina, la prima della loro vita.

La dolce cartolina inviata da Chiara Ferragni

Il messaggio scritto da Chiara Ferragni ai figli

Per tutti coloro che sono nati tra gli anni ‘80 è ‘90 inviare e ricevere cartoline è un vero e proprio must delle vacanze ma per le nuove generazioni, quelle cresciute a “pane e tecnologie”, le cose sono completamente diversi. I bambini contemporanei, abituati a fare praticamente ogni cosa con lo smartphone, il più delle volte non sanno neppure cosa siano le cartoline. Probabilmente è proprio per "istruirli" che Chiara Ferragni ne ha voluta inviare una ai figli durante il recente viaggio a Riccione. Cosa ha scritto sul retro? Un messaggio dolcissimo che recita: “Amori miei, io penso sempre a voi. La mamma”. I piccoli di casa Ferragni apprezzeranno questo piccolo regalino dall’animo vintage? L'unica cosa certa è che i fan "nostalgici" dell'imprenditrice hanno letteralmente sognato.