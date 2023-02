Kylie Jenner festeggia il compleanno della figlia Stormi: party in rosa tra arcobaleni e unicorni Kylie Jenner ha organizzato un party in grande stile per il quinto compleanno della figlia Stormi: decorazioni rosa, palloncini ovunque e uno scivolo gigante.

A cura di Giusy Dente

Kylie Jenner ha celebrato in grande stile il compleanno della sua primogenita. Stormi ha compiuto 5 anni e l'influencer ha organizzato un party curato in ogni dettaglio, per far felice la sua bambina e regalarle una giornata speciale, in cui divertirsi coi cugini e gli amichetti. E non finisce qui, l'aria di festeggiamenti si protrarrà ancora un po'. Infatti il fratellino di Stormi (il cui nome è stato cambiato da Wolf ad Aire) festeggerà il suo primo anno di vita a poca distanza dalla sorella maggiore. Sono nati rispettivamente l'1 febbraio 2018 e il 2 febbraio 2022.

Un party speciale per una ragazza speciale

Kylie Jenner ha organizzato una festa per la sua "ragazza speciale", come l'ha definita nella dolce dedica condivisa sui social. La bimba è nata 5 anni fa dalla relazione col rapper Travis Scott, padre anche del secondogenito Aire. La coppia, dopo diversi alti e bassi, pare che ora non stia più insieme, a causa dei tradimenti di lui. Sembra abbiano comunque deciso di restare in rapporti civili, per il bene dei due figli, ancora molto piccoli.

Per la festeggiata, l'influencer ha organizzato un party tutto rosa. Anche quest'anno non ha badato a spese per la piccola, che ha sempre ricevuto in regalo delle feste curate in ogni dettaglio. L'anno scorso la piccola aveva condiviso la festa con la cuginetta Chicago, figlia di Kim Kardashian e Kanye West. Come sempre, Kylie Jenner si è divertita anche stavolta a condividere con fan e follower l'allestimento, dai palloncini colorati nella stanza della festeggiata fino alle decorazioni sparse in giardino e in casa, tra arcobaleni e unicorni giganti.

Ha mostrato anche uno scivolo gonfiabile gigante, che reca in cima una riproduzione del volto della piccola: Stormi è solita portare i capelli acconciati in treccine con perline colorate. Immancabili i gadget e una torta gigante ricoperta di decorazioni floreali. Chissà a questo punto cosa avrà in serbo l'imprenditrice per celebrare anche il primo anno di vita del secondogenito, ormai alle porte.