Kylie Jenner cambia nome al secondo figlio: cosa significa Aire È passato quasi un anno dalla nascita del secondo figlio di Kylie Jenner ma solo oggi ha annunciato qual è il suo nuovo nome. In precedenza era stato chiamato Wolf ma, non essendo adeguato al suo carattere, è stato cambiato.

A cura di Valeria Paglionico

Kylie Jenner è diventata mamma per la seconda volta da quasi un anno, ha messo al mondo il secondogenito nato dalla relazione col compagno Travis Scott e non potrebbe essere più felice. Fino ad ora, però, aveva preferito non mostrare il piccolo sui social, evitando anche di rivelare pubblicamente il suo nome. Inizialmente aveva deciso di chiamarlo Wolf Webster ma, non considerandolo adeguato al carattere del bimbo, aveva pensato bene di cambiarlo, generando non poche polemiche. Nelle ultime ore ha postato su Instagram i primi scatti in versione mamma bis e ne ha approfittato anche per annunciare ufficialmente la sua "nuova" scelta in fatto di nome.

Cosa significa il nome Aire

A quasi un anno dal parto Kylie Jenner ha finalmente rivelato il nuovo nome scelto per il secondogenito: si chiama Aire Webster come indicato nella didascalia del dolce album social mamma-figlio. In italiano può essere tradotto con Ario e deriva dal greco "Areios", ovvero il dio della guerra Ares. Cosa significa? Letteralmente "devoto ad Ares", anche se viene ricondotto anche al termine greco "Aer", ovvero "Aria". Fa riferimento a una persona sincera, che dice sempre ciò che pensa e che affronta i problemi con determinazione, seguendo il suo senso di giustizia.

Le prime foto di Kylie Jenner col secondo figlio

Per annunciare ai followers il nuovo nome scelto per il figlio Kylie Jenner ha voluto posare in sua compagnia e per la prima volta ha mostrato il suo viso su Instagram. I due appaiono in un'adorabile versione casalinga mentre si abbracciano: la mamma è trendy con una felpa crop color tabacco con zip e cappuccio, mentre il piccolo ha l'espressione imbronciata e indossa una tutina decorata con dei pesci. Ha i capelli ricci, gli occhi nocciola, la bocca carnosa e somiglia in modo impressionante alla sorellina Stormi. Quand'è che la famiglia si lascerà immortalare al completo su Instagram?