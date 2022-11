Kylie Jenner, a 9 mesi dal parto non ha ancora scelto il nome “definitivo” del secondo figlio In quanti ricordano che Kylie Jenner aveva intenzione di cambiare il nome del secondo figlio? Non lo ha più fatto, ad oggi si chiama ancora Wolf ma ha annunciato che presto potrà arrivare a una scelta “definitiva”.

A cura di Valeria Paglionico

Kylie Jenner non è più solo la star del reality dedicato alla sua famiglia, è una vera e propria imprenditrice che ha costruito un impero con il brand di cosmetici omonimo. L'attività le ha permesso di diventare una delle giovani donne più ricche d'America e non sorprende che sui social non esiti a mostrare le sue spettacolari (e preziose) collezioni di abiti e di borse. Oltre a essere una business woman, è anche una mamma amorevole: ha avuto due figli dal compagno Travis Scott e non potrebbe essere più felice. L'unico piccolo "inconveniente"? Sebbene il secondogenito sia nato nove mesi fa, continua a essere un tantino "confusa" sul suo nome.

Kylie Jenner sul nome del secondogenito

In quanti ricordano che Kylie Jenner aveva intenzione di cambiare il nome del secondogenito? Se per la piccola Stormi non aveva avuto problemi quando aveva scelto il suo appellativo, le cose sono andate diversamente per il secondo arrivato in famiglia. La sorella di Kim ha partorito nove mesi fa e ha chiamato il bebè Wolf. Poco dopo, ci ha ripensato, annunciando pubblicamente che non si trattava del nome adatto a lui e che avrebbe presto comunicato la modifica anche all'anagrafe. Ad oggi, però, non ha ancora preso la sua decisione e a rivelarlo è stata lei stessa nella puntata finale della seconda stagione di The Kardashians.

Kylie Jenner col piccolo Wolf

"Il nome del bambino è ancora Wolf"

Al momento il secondogenito di Kylie Jenner continua a essere Wolf ma la star non ha escluso di raggiungere presto un "verdetto definitivo", che naturalmente sarà rivelato nella prossima edizione del reality. Kylie farà sul serio o si tratterà semplicemente di una trovata di marketing? L'unica cosa certa è che ha concluso il programma dicendo: "Il nome del mio bambino è ancora Wolf, vi farò sapere quando lo cambio, forse ve lo dirò nella terza stagione". Insomma, la piccola di casa Kardashian-Jenner è ancora super confusa sulla questione: così facendo non rischia di esporre il bimbo (di ormai 9 mesi) a una sorta di "crisi d'identità"?