Kylie Jenner e Stormi come gemelle: mamma e figlia sono adorabili con gli abiti floreali coordinati Kylie Jenner ha partecipato all’evento di lancio della collezione Jean Paul Gaultier x The Webster e lo ha fatto con la piccola Stormi. Mamma e figlia si sono vestite in coordinato, apparendo adorabili con dei look variopinti.

A cura di Valeria Paglionico

Kylie Jenner è stata tra le grandi protagoniste del Met Gala 2023, l'atteso evento fashion che si è tenuto l'1 maggio a New York e al quale ha partecipato con le sorelle Kendall e Kim Kardashian (meravigliosa in un abito di perle bianche). Nonostante la sfida a colpi di stile tra star andata in scena sul red carpet sia ormai solo un lontano ricordo, ancora oggi si continua a parlare della giovane imprenditrice, il motivo? È apparsa nuovamente in pubblico ma questa volta con la prima figlia Stormi. Le due sono state paparazzate fianco a fianco fuori dall'hotel The Ritz-Carlton e ne hanno approfittato per sfoggiare dei look coordinati: ecco cosa hanno indossato mamma e figlia.

Mamma e figlia vestono coordinate

Ieri sera New York ha ospitato una nuova e attesissima serata fashion: l'evento di lancio della collezione Jean Paul Gaultier x The Webster. Kylie Jenner non ha potuto fare a meno di presenziare, visto che pare essere la nuova testimonial della Maison, e la cosa particolare è che ha portato con lei anche la prima figlia Stormi (di 5 anni). Le due si sono lasciate immortalare fianco a fianco per un adorabile album social, incantando i followers con degli outfit coloratissimi e coordinati. La piccola ha indossato un minidress drappeggiato sul lato con dei collant che riproducevano la stessa stampa variopinta e ha completato il tutto con delle sneakers bianche raso terra. Non è forse destinata a diventare una fashion influencer?

Kylie Jenner e Stormi in coordinato

L'abito nude di Kylie Jenner

È stata però mamma Kylie ad attirare tutti i riflettori su di sé col suo look iper sensuale. Ha indossato un abito-tubino effetto nudo, un modello "seconda pelle" in tulle color carne decorato all-over con dei fiori colorati.

Leggi anche Kylie Jenner lancia un marchio per bambini: la figlia Stormi a 3 anni è baby testimonial

Kylie Jenner in Jean Paul Gaultier x The Websters

Il tessuto trasparente ha lasciato intravedere chiaramente l'intimo nude, al quale è stato aggiunto anche un audace corsetto in tinta che le ha segnato il punto vita. Décolleté col tacco a spillo, micro clutch bag rosso fuoco e un fiore tra i capelli legati in uno chignon: per il lancio della collezione Jean Paul Gaultier x The Webster non si sarebbe potuta scegliere una testimonial migliore. In compagnia della piccola Stormi (sempre in versione variopinta) non è forse ancora più glamour?