Kylie Jenner: “Mi pento di essermi rifatta il seno, non operatevi prima di avere figli” L’influencer e imprenditrice beauty Kylie Jenner ha negato a lungo di essersi operata al seno, ma a sorpresa ha ammesso l’intervento. E ora lancia un appello alle donne e alla figlia Stormi.

A cura di Beatrice Manca

Kylie Jenner si confessa a cuore aperto e ammette, dopo averla a lungo negata, la chirurgia. Si è sottoposta a un intervento di aumento del seno quando aveva solo 19 anni, pochi mesi prima di avere la figlia Stormi. La confessione dell'imprenditrice beauty arriva come un fulmine a ciel sereno perché negli ha sempre sostenuto che il seno fosse naturale. Ora non solo ammette l'intervento, ma lo rimpiange: "Tanto per cominciare, mi pento di averlo fatto".

Kylie Jenner ammette l'intervento al seno

Kylie Jenner ha parlato dell'intervento al seno durante l'ultima puntata del reality show The Kardashians (Hulu). Negli episodi precedenti, e in generale in passato, l'influencer ha sempre smentito di essersi operata, dicendo di aver fatto solo filler. Nel video, subito ripreso dal Daily Mail, si vede Kylie Jenner sul divano di casa, mentre parla con la sua amica Stassie Karanikolao. "Mi sono rifatta il seno prima di avere Stormi", dice, e poi prosegue: "È stato circa sei mesi prima di avere Stormi: non pensavo che avrei avuto un figlio a 20 anni, in quel momento i seni stavano ancora guarendo". Nella puntata non spiega le motivazioni che l'hanno spinta ad operarsi, ma guardandosi indietro prenderebbe una strada diversa: "Avevo un bellissimo seno, naturale: erano della misura giusta, erano bellissime… tanto per cominciare, mi pento di averlo fatto. Suggerirei a tutte di aspettare di avere dei figli prima di farlo".

Kylie Jenner: "Se mia figlia si operasse a 19 anni sarei distrutta"

Kylie Jenner oggi ha 25 anni e nel corso della puntata riflette sulla percezione che abbiamo del nostro corpo. Ammette di aver ritoccato le foto in passato e si domanda se sia giusto nei confronti delle giovani donne che guardano lei (e le sorelle) su Instagram. Ma soprattutto, Kylie Jenner pensa alla figlia Stormi, che ha solo 5 anni, e spera in qualcosa di diverso per il suo futuro: "Avrei il cuore spezzato se decidesse di rifarsi a 19 anni…vorrei essere la miglior madre e il miglior esempio possibile per lei". Se anche le sorelle Kardashian-Jenner, imperatrici della cultura dell'immagine e dominatrici di Instagram, si pongono dubbi sulla chirurgia estetica, forse i tempi stanno davvero cambiando.