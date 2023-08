Kylie Jenner diventa una bambola: è la prima star a dare il volto a una Bratz Diciamo addio a Barbie: le Bratz si prendono la loro rivincita con una linea ispirata alle star. La prima musa? L’imprenditrice beauty Kylie Jenner che ha ‘rimpicciolito’ i suo abiti più famosi.

A cura di Beatrice Manca

Kylie Jenner e la sua mini Bratz, foto dal sito bratz.com

Dimenticatevi (almeno per un po') le Barbie: le Bratz si prendono la rivincita unendo le forze con un'alleata speciale, l'influencer e imprenditrice beauty Kylie Jenner. La più giovane delle sorelle Kardashian-Jenner ha collaborato con il famoso marchio di giocattoli per la prima collezione ispirata alle star. Nasce così Bratz x Kylie: sei bamboline in miniatura con le fattezze delle Bratz che indossano i look più celebri dell'influencer, dagli abiti del Met Gala fino alla corona di diamanti firmata Mugler.

La rivincita delle Bratz

Il tempismo di questa collaborazione commerciale non può essere un caso: dopo l'onda rosa Barbie che ci ha travolto quest'anno, le "altre" bambole tornano a riprendersi la scena. Prima è arrivato l'annuncio del film sulle Polly Pocket (con Lily Collins nel ruolo della protagonista) e ora Bratz annuncia la primissima linea di bambole con i volti e le fattezze delle star. Un'operazione che ricorda molto da vicino quelle portate avanti dalla Mattel con Barbie: nei decenni Barbie ha omaggiato moltissimi personaggi noti con bambole dedicate. Nella lunga lista compaiono l'astronauta Samantha Cristoforetti, la regina Elisabetta II e perfino Chiara Ferragni. Il marchio Bratz è nato 22 anni fa e da subito ha fatto concorrenza a Barbie, inseguendola sul podio dei giocattoli più venduti. Cloe, Sasha, Jade e Yasmin – questi i nomi delle bambole originali – hanno conquistato il mercato con le loro proporzioni innaturali e i loro vestiti alla moda che esprimevano un attitude molto grintosa e contemporanea.

La collaborazione tra Kylie Jenner e Bratz

La prima Bratz famosa è l'imprenditrice beauty Kylie Jenner, recentemente sotto i riflettori per la sua confessione sulla chirurgia plastica. In un comunicato stampa, Kylie Jenner ha dichiarato: "Sono una fan di Bratz fin dall'infanzia e ho sempre desiderato la mia bambola Bratz!". Ora ne ha addirittura sei, che replicano nei minimi dettagli i suoi look più famosi: una indossa l'abito di Versace viola sfoggiato al Met Gala 2019, un'altra quello da sposa con berretto Off-White indossato al Met Gala 2022. C'è anche l'abito nero indossato per rendere omaggio a Thierry Mugler e un minidress effetto vinile. Le bambole sono mini, ancora più piccole delle normali Bratz, e sono già in vendita al prezzo di 9,99 dollari sul sito ufficiale. Spopoleranno anche in Italia?