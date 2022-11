Kylie Jenner, sirena con la corona di diamanti: omaggia il genio Mugler all’opening di Couturissime L’influencer e imprenditrice beauty Kylie Jenner ha lasciato tutti a bocca aperta all’opening della mostra “Thierry Mugler: Couturissime”, la retrospettiva che omaggia il defunto stilista.

A cura di Beatrice Manca

Una regina degli abissi. L'imprenditrice beauty e influencer Kylie Jenner ha lasciato tutti a bocca aperta indossando un lungo abito nero di piume e una corona di diamanti vintage. Lo spettacolare look è un omaggio al genio di Thierry Mugler: Kylie Jenner era tra le star che hanno partecipato all'opening della mostra "Thierry Mugler: Couturissime" a New York.

Kylie Jenner con l'abito a sirena e la corona

Kylie Jenner ha legato il suo nome al reality Al passo con i Kardashian, ma nel frattempo ha costruito un impero beauty con il marchio di bellezza Kylie Cosmetics. Insieme a star come Lourdes Leon Ciccone e Laverne Cox, l'influencer ha partecipato alla serata di gala in ricordo dello stilista Thierry Mugler, scomparso lo scorso gennaio a 73 anni. Per l'occasione ha indossato un lungo abito a sirena nero, con corsetto sagomato e uno strascico di piume, abbinato a lunghi guanti neri.

Kylie Jenner in vintage Mugler

Ma il punto forte del look era la corona scintillante con gli "spilli" che indossava sul capo. Si tratta di un vero e proprio pezzo di storia della moda: è apparsa per la prima volta durante la sfilata di Thierry Mugler Autunno/Inverno 1999-2000. Se è vero che la moda vintage oggi fa impazzire le star, è anche vero Kylie Jenner ha compiuto un ulteriore passo in avanti con look sempre sofisticati e sopra le righe.

Kylie Jenner con una corona vintage di Thierry Mugler

La mostra su Mugler arriva a New York

Basterebbe lo scintillante accessorio di Kylie Jenner per avere una vaga idea dell'esuberanza creativa di Thierry Mugler, stilista visionario che ha anticipato le tendenze dei decenni a venire con i suoi abiti surrealisti. Non a caso, la retrospettiva "Thierry Mugler: Couturissime" è stato uno dei fashion events più importanti dell'anno.

Un abito di Thierry Mugler

La mostra è partita da Montreal, per poi far tappa a Parigi, a Rotterdam e a Monaco. L'ultimo capitolo è New York, città dove lo stesso Mugler ha vissuto per una dozzina di anni. In totale ha già collezionato un milione di visitatori.

La mostra Mugler: Couturissime

La mostra ripercorre gli abiti più iconici dello stilista: un totale di 140 abiti disegnati tra il 1973 e il 2001, ma che ora sono tutti esposti nel museo. Dalla sua Chimère al futuristico robot haute couture, creazioni spettacolari ispirate al mondo animale o alla natura, abiti usciti dalla spuma del mare, gonne-conchiglia e giacche lucenti come coleotteri.

Un abito Thierry Mugler

Per non parlare delle trasparenze e dei corsetti, un marchio di fabbrica del brand ancora oggi. Nessun altro designer ha saputo trasformare la spettacolarità in abiti come Mugler: tappa obbligata per chi progetta un Capodanno nella Grande Mela!