È morto Thierry Mugler: lo stilista francese dei corsetti aveva 73 anni Domenica 23 gennaio è morto lo stilista francese Manfred Thierry Mugler. Negli anni Settanta aveva fondato l’omonima Maison. Suo il profumo Angel, una delle fragranze più vendute al mondo.

A cura di Giusy Dente

in foto: Manfred Thierry Mugler

Lutto nel mondo della moda, che dice addio allo stilista francese Manfred Thierry Mugler. Aveva 73 anni ed è morto domenica 23 gennaio. "Possa la sua anima riposare in pace" si legge sull'account Instagram dello stilista, dove è stata pubblicata un'immagine nera in segno di lutto. Anche sull'account della Maison si legge un messaggio di cordoglio, in cui Mugler viene definito: "Un visionario la cui immaginazione come stilista, profumiere e creatore di immagini ha consentito alle persone di tutto il mondo di essere più audaci e sognare in grande ogni giorno".

Chi era Manfred Thierry Mugler

Nato il 21 dicembre 1948 in Francia, Manfred Thierry Mugler ha lanciato il proprio marchio nel 1975 e si è imposto immediatamente con un’estetica molto personale: audace, energica e brillante e all'avanguardia. Ha dedicato la sua intera vita all’arte in ogni sua forma, cimentandosi non solo come stilista, ma anche come fotografo. Inoltre ha riversato l'attenzione e la cura per il corpo umano nelle attività di bodybuilder, acrobata e ballerino. Nel settembre 2010 il suo marchio è stato ribattezzato unicamente Mugler, con la direzione artistica del designer americano Casey Cadwallader. "Sono davvero onorato di averti conosciuto e di lavorare nel tuo meraviglioso mondo. Hai cambiato la nostra percezione della bellezza, della fiducia, della rappresentazione e dell'auto-potenziamento. La tua eredità è qualcosa che porto con me in tutto ciò che faccio": questo il messaggio pubblicato su Instagram da quest'ultimo.

in foto: Manfred Thierry Mugler

Di recente il suo aspetto era apparso notevolmente diverso: a causa di un incidente d’auto si era dovuto sottoporre a diversi interventi chirurgici di ricostruzione facciale. Dal 2003 si dedicava esclusivamente al settore profumi: il suo Angel (creato nel 1992) è ad oggi una delle fragranze più vendute al mondo. Durante la sua carriera lunga oltre 40 anni ha vestito le principali star mondiali.

Thierry Mugler, lo stilista delle star

Il suo capo must erano i corsetti, scelti da tantissime celebrities a cominciare da Madonna fino a Lady Gaga e Sharon Stone. Diana Ross è stata la prima star del mondo della musica a sfilare per lui: "Mi mancherai" ha scritto su Twitter. Tra le altre celebrities che hanno indossato i suoi abiti anche Cardi B, Beyoncé, Nicole Kidman, Katy Perry, Bella Hadid, David Bowie (lo ha vestito per il suo matrimonio con Iman nel 1992 e per la storica apparizione al Saturday Night Live del 1979), Cindy Crawford e Rihanna.

in foto: Kim Kardashian al Met Gala 2019 con l’abito disegnato da Thierry Mugler

Tornando indietro nel tempo, suo era l'iconico abito nero indossato da Demi Moore del film Proposta indecente. In tempi più recenti, suo era l’indimenticabile abito indossato da Kim Kardashian al Mel Gala 2019, ispirato a Sophia Loren, caratterizzato da cristalli ‘effetto pioggia' e corsetto in lattice, uno dei più chiacchierati del red carpet.

in foto: Lady Gaga ai Grammy 2011 con l’abito di Thierry Mugler

Ha attirato molta attenzione anche l’abito Venus (ispirato a La nascita di Venere) indossato da Cardi B, uno dei più discussi dei Grammy 2019: apparteneva alla collezione Autunno 1995 dello stilista. Sono nati dal genio creativo di Thierry Mugler anche l’abito nero in lattice sfoggiato da Lady Gaga ai Grammy del 2011 e il body scelto da Dua Lipa per la copertina di Rolling Stones.