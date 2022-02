Kim Kardashian ha una Lamborghini da oltre 600mila euro: l’ha abbinata al colore della sua casa Kim Kardashian ama le auto di lusso e non sorprende che in casa abbia una sorta di garage per “collezionarle”. Tra le sue preferite c’è una Lamborghini molto preziosa che ha deciso di customizzare in modo originale.

Kim Kardashian non è più semplicemente una star dei reality, è ormai una vera e propria imprenditrice che è riuscita a costruire un impero che porta il suo nome. Complice il fatto che condivide ogni dettaglio della vita privata sui social, è capace di attirare sempre tutti i riflettori su di sé. Che sia perché vola in Italia per partecipare alla Fashion Week o perché lancia una collezione di intimo, non importa, l'unica cosa certa è che la regina dei selfie fa sempre scalpore. Nelle ultime ore è emerso un nuovo dettaglio originale e lussuoso che la riguarda: ha abbinato la sua auto sportiva al colore della casa.

Kim Kardashian colleziona auto di lusso

Kim Kardashian non ha mai nascosto la sua passione per il lusso e sui social in più di un'occasione si è mostrata nelle sue enormi case americane tra cabine armadio da sogno e panorami mozzafiato. La cosa che in pochi sanno è che nella villa di Calabasas, in California, ha anche un parco auto in cui colleziona macchine di tutti i tipi, da quelle sportive a quelle customizzate (come il modello regalatole dalla mamma Kris Jenner lo scorso Natale). Insomma, è chiaro che la Kardashian ama mettersi alla guida di chicche esclusive e preziose ma solo nelle ultime ore ne ha mostrate alcune davvero uniche.

Quanto costa customizzare una Lamborghini

In una video intervista rilasciata a Vogue Kim Kardashian ha mostrato le sue tre auto preferite: una Lamborghini Urus, una Rolls Royce e una Maybach Seidan. Non ha scelto i loro colori a caso, ha puntato sul grigio opaco per far sì che fossero in pendant con le mura della sua casa. "Sono sempre stata molto in macchina. Amo le auto e volevo davvero qualcosa di diverso. Volevo che le mie auto si mimetizzassero. Ho fatto tutte le auto di questo colore invece del mio tipico argento opaco che facevo un tempo", ha spiegato l'influencer. L'auto a cui è più legata, però, è la Lamborghini da 600.000 dollari (oltre 530.000 euro) e il motivo è molto semplice: è un "auto-regalo" che si è fatta dopo la separazione da Kanye West. Quanto le è costato dipingerla con una tinta personalizzata? Stando alle supposizioni, almeno 100.000 dollari (89.000 euro).