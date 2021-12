Kris Jenner, regali di Natale da oltre 100mila euro: i Kardashian hanno delle nuove auto personalizzate Kris Jenner non ha badato a spese per Natale e ai suoi figli ha fatto dei regali davvero speciali. Il clan dei fratelli Jenner-Kardashian ha ricevuto delle auto elettriche personalizzate e di lusso: ecco quanto costano i diversi modelli.

Natale 2021 è ormai passato e, nonostante ora in molti siano alle prese con i preparativi per Capodanno, le star continuano a servirsi dei social per mostrare i regali originali trovati sotto l'albero. A essersi aggiunta di recente alla lista è stata Kim Kardashian, che in alcune Stories ha rivelato quali sono i doni di lusso ricevuti da sua mamma Kris Jenner. Quest'ultima ha pensato a tutti i figli, optando per dei doni personalizzati e coordinati all'insegna della sostenibilità: ecco cosa ha acquistato per loro durante le feste.

I regali di Natale delle sorelle Kardashian

La famiglia Kardashian-Jenner ha dovuto annullare la tradizionale festa di Natale in famiglia a causa del Covid-19 ma, nonostante ciò, non ha rinunciato alla tradizione dei regali. La "capostipite" Kris Jenner ha fatto le cose in grande, facendo trovare in garage dei doni davvero speciali a tutti i suoi figli. Di cosa si tratta? Di sei Mini Moke personalizzate, ovvero le iconiche auto elettriche conosciute come "spiaggine" declinate in diversi colori, uno per ogni erede della famiglia. Kim e Kloe Kardashian hanno preso quelle rosa, Rob Kardashian quella bianca decorata con il teschio sul cofano, mentre Kendall, Kylie e Kourtney devono ancora "dividersi" i modelli giallo, arancio e azzurro.

Le Mini Moke personalizzate per i Kardashian–Jenner

Quanto costano le Mini Moke regalate da Kris Jenner

Gli amanti di auto vintage di sicuro avranno riconosciuto le Mini Moke nelle Stories di Kim Kardashian: si tratta delle vetture scoperte per il tempo libero ispirate alle Mini e conosciute come "spiaggine". Sebbene siano nate negli anni '60, negli ultimi anni sono state rilanciate in una versione elettrica, green ed ecosostenibile. Quanto costano? I prezzi si aggirano tra i 21.000 e i 33.000 dollari (ovvero 18.000 e e 29.000 euro), dunque pare proprio che Kris Jenner non abbia assolutamente badato a spese per Natale. In quanti sognano di ricevere dei regali di lusso coordinati a quelli dei propri fratelli?

