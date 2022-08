Kim Kardashian adolescente: la trasformazione da ragazza acqua e sapone a icona Kim Kardashian ha condiviso con fan e follower una foto risalente al 1996, quando era un’adolescente decisamente molto diversa dalla donna che è oggi.

A cura di Giusy Dente

in foto: Kim Kardashian nel 1996 e oggi

Oggi tutti la conosciamo per l'attività di imprenditrice e influencer, per lo stile di vita lussuoso, per le curve esplosive e i look trendy con cui attira sempre l'attenzione. Ma chi era Kim Kardashian prima del successo, prima che la fama investisse lei e le sue sorelle, rendendola uno dei personaggi più chiacchierati e in vista del momento? Confrontando le foto di quando era adolescente si nota ovviamente una certa differenza rispetto all'immagine attuale: la ragazza acqua e sapone anni Novanta ha lasciato il posto a una donna formosa dagli outfit appariscenti che quasi mai rinuncia al make-up. Le sue foto struccata sono rarissime, così come quelle del passato. Ma lei stesa ha voluto fare un salto indietro nel tempo, condividendo con fan e follower una foto di circa 20 anni fa.

Kim Kardashian negli anni Novanta

Kim Kardashian, classe 1980, nel 1996 era un'adolescente sicuramente già molto bella, ma quasi del tutto sconosciuta nel mondo della moda e dello spettacolo. All'epoca il nome di punta era suo padre, noto avvocato di successo, finito sulla bocca di tutti in qualità di difensore di O.J. Simpson (padrino di Kim Kardashian) in uno dei processi più mediatici della storia americana.

Kim Kardashian

Il 1996 è l'anno in cui però comincia a muovere i primi passi professionali: partecipa al video musicale All About U del rapper Tupac Shakur. Ma l'esplosione del successo arriva sicuramente con Al passo con i Kardashian, il reality interamente dedicato alla famiglia Kardashian-Jenner, focalizzato in particolare sulle sorelle Kourtney, Kim e Khlow.

Kim Kardashian

Si tratta di una serie longeva, trasmessa dal 2007 al 2021. Di Kim, in particolare, vengono raccontate le relazioni, l'ascesa professionale, la vita quotidiana fatta di lusso ma sempre coi paparazzi alle calcagna, i rapporti altalenanti con gli altri membri della famiglia, le incombenze della vita di tutti i giorni. Di anno in anno e di serie in serie, è possibile notare anche i cambiamenti fisici dell'imprenditrice oggi 41enne. E come lei, sono drasticamente cambiate anche le sue sorelle.

Come è cambiata Kim Kardashian

Dal seno prorompente al lato B prosperoso, le curve di Kim Kardashian hanno fatto sempre molto discutere. L'influencer è "ossessionata" dalla forma fisica e cura il suo corpo in modo meticoloso. Ha fatto molti interventi di chirurgia spendendo un vero e proprio patrimonio; in diretta tv si è sottoposta a un'operazione per rimuovere le smagliature sul décolleté e pare che abbia rifatto anche il naso; con una dieta drastica ha perso velocemente ben 7 chili, solo per entrare in un abito che le stava stretto.

Confrontando l'immagine di oggi con quella di 30 anni fa i cambiamenti sono notevoli, dovuti non solo al normale e fisiologico passare del tempo. Kim Kardashian ha rimodellato il suo corpo su standard ben precisi e a differenza di quando era adolescente anche l'uso del make-up è molto più accentuato. Non rinuncia mai a un preciso e ben calibrato contouring, per scolpire al meglio i volumi del viso.

Il naso è più fine e dritto, le labbra sembrano più gonfie e rimpolpate così come gli zigomi, le sopracciglia oggi folte e ben disegnate erano negli anni Novanta sottili, come imponeva la moda dell'epoca. Insomma, c'è stata una radicale trasformazione. Oggi è un'icona di stile, nessuno influenza il settore fashion quanto lei. Non a caso, oltre a essere tra le donne più ricche del mondo è stata di recente premiata come Fashion Icon Award ai People's Choice Awards 2021, per il suo impatto sull'industria della moda.