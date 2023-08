Khloe Kardashian, per il primo anno del figlio Tatum organizza una maxi festa a tema astronauti Khloe Kardashian ha organizzato una maxi festa per il suo secondo figlio Tatum che ha compiuto un anno. Il tema scelto? Il mondo dello spazio e gli astronauti.

A cura di Valeria Paglionico

Le sorelle Kardashian sanno come far festa e lo hanno dimostrato in ogni occasione importante, dagli eventi di lancio delle loro nuove collezioni ai party organizzati per amici e persone care. Ora che quasi tutte hanno messo su famiglia stanno provando a trasmettere questa insolita passione anche ai figli, basti pensare che in occasione dei loro compleanni mettono su degli eventi spettacolari e memorabili, naturalmente "a prova di bambino". La cosa particolare è che scelgono ogni volta un tema differente, dal party Hello Kitty dedicato a Chicago e quello ispirato al mondo dei pompieri per Psalm.

Dai caschi personalizzati alla torta con l'astronave

Ora è arrivato il momento di Tatum, il secondo figlio di Khloe Kardashian nato da madre surrogata il 28 luglio 2022. Ha appena compiuto 1 anno e la mamma non ha potuto fare a meno di regalargli una festa spettacolare come quella ricevuta dai cuginetti.

L’allestimento per la festa di Tatum

Ha organizzato tutto nell'enorme cortile della sua casa, optando per un tema ancora "inedito", ovvero il mondo dello spazio. Ogni dettaglio della location è stato decorato con accessori e disegni ispirati agli astronauti, dai dolcetti a forma di muta spaziale e missili alle bombole di azoto giocattolo posizionate dietro le sedie, fino ad arrivare a dei caschi da portare a casa e a una enorme torta con con un'astronave sbarcata sulla luna.

Il party a tema astronauti

Il look di Khloe per il party del figlio

"Avevo bisogno del tuo sorriso dolce e prezioso. Avevo bisogno del tuo spirito angelico. Avevo bisogno di un amore che solo tu potevi darmi. Avevo bisogno di mio figlio", queste sono solo alcune delle parole che Khloe Kardashian ha dedicato al figlio sui social per il suo primo compleanno. Naturalmente ha curato nei minimi dettagli il suo look per il party, vestendosi in total white, ovvero in coordinato con l'allestimento a tema spaziale.

Il party per Tatum

Ha sfoggiato un abito in stile pin-up con la gonna a ruota al ginocchio e il bustier scollato e stringato, completando il tutto con un paio di sandali mules in tinta. Ha seguito i bambini mentre facevano i lavoretti, ha brindato e si è lasciata immortalare dalle sorelle: in quanti prenderanno ispirazione dalla sua idea per le feste dei figli?