Kim Kardashian, l’azienda diventa una spa: per il party mette a disposizione un armadio “infinito” Kim Kardashian sa come organizzare le feste con stile. Negli ultimi giorni ha organizzato un party a sorpresa a una delle migliori amiche, trasformando la sede dell’azienda Skims in una vera e propria spa.

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian ha costruito un vero e proprio impero che porta il suo nome, tanto che ad oggi gli esordi nei panni di star del reality dedicato alla sua famiglia sembrano essere solo un lontano ricordo. È un'imprenditrice capace di fatturare milioni di euro all'anno: con la sua linea di abiti e di lingerie è riuscita a fare il giro del mondo, dando prova di aver saputo sfruttare al meglio la notorietà. Nelle ultime ore, però, ha trasformato in modo drastico la sede della sua azienda Skims, il motivo? Ha voluto organizzare una festa a sorpresa spettacolare a una delle sue migliori amiche, Natalie Halcro.

La festa a sorpresa organizzata da Kim Kardashian

Una delle grandi passioni di Kim Kardashian? Organizzare party spettacolari, meglio se in total pink. Dopo aver celebrato i 5 anni di Chicago con un evento a tema Hello Kitty, ha pensato bene di fare un regalo speciale all'amica Natalie Halcro: una festa "per sole donne" all'insegna del relax e del rosa in tutte le sue nuance. Per l'occasione ha chiuso la sede di Skims a Los Angeles, modificandola in modo spettacolare e a tema. Ha addobbato tutte le sale con palloncini e gonfiabili, da quelli a forma di cuore alle scritte "Happy Birthday", ha poi fatto preparare biscotti personalizzati e dolcetti colorati, completando il tutto con una serie di fiori riposti in vasi a forma di silhouette femminili. La vera chicca del party? L'angolo spa con lettino per i massaggi e specchi per il make-up.

Il party organizzato da Kim Kardashian

L'armadio con abiti rosa e pantofole coordinate

Al motto di "I ragazzi non sono ammessi", Kim Kardashian ha mostrato in anteprima sui social la location allestita per il compleanno di Natalie Halcro. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stato soprattutto l'angolo armadio: la star ha infatti esposto sugli stand una serie di abiti e accessori total pink firmati Skims, tutti i generi e di tutte le taglie, mettendoli a disposizione delle invitate. Per loro, inoltre, ha fatto realizzare anche delle adorabili pantofoline rosa in tessuto teddy, così da rendere l'atmosfera ancora più glamour e rilassante. In quante sognano di organizzare una festa simile, soprattutto con un "guardaroba infinito" a disposizione?