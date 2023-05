Kate Winslet premiata come Miglior attrice: ai Bafta veste in coordinato con la figlia Mia Threapleton Kate Winslet è stata premiata ai BAFTA Television Awards come Miglior attrice. Con lei c’era la figlia Mia Threapleton: le due recitano insieme in I am Ruth.

A cura di Giusy Dente

Mia Threapleton e Kate Winslet

Kate Winslet è stata premiata come Miglior attrice ai BAFTA Television Awards. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è svolta domenica 14 maggio 2023 presso la Royal Festival Hall di Londra. L'attrice ha portato a casa la statuetta, l'iconica maschera teatrale d'oro creata dallo scultore americano Mitzi Cunliffe, per l'acclamata interpretazione in I Am Ruth. La 47enne ha preso parte alla serata assieme alla figlia Mia Threapleton, che fa da co protagonista con lei nella serie tv. Proprio alla 22enne ha dedicato il premio, rivolgendole parole commosse di grande amore.

Mia Threapleton, attrice come mamma Kate Winslet

Mia Threapleton ha ereditato da mamma Kate Winslet la passione per la recitazione e per sua scelta, ha rinunciato al cognome materno, proprio per non essere considerata una "figlia di". La 22enne è nata dal matrimonio dell'attrice premio Oscar con l'ex marito Jim Threapleton, di cui infatti porta il cognome. Quando è stata scelta per I am Ruth, nessuno sapeva chi fosse: lo ha fatto per essere presa in considerazione unicamente per le sue qualità e non per il legame di parentela.

Kate Winslet

Le due hanno lavorato insieme per la prima volta sul set di I am Ruth: nel film Kate Winslet interpreta una madre che cerca di aiutare in tutti i modi la figlia adolescente a superare una crisi di salute mentale. Salita sul palco per ritirare il premio, l'attrice ha rivolto proprio a Mia le sue parole di ringraziamento: "Se potessi tagliarlo a metà, darei l'altra metà a mia figlia Mia Threapleton. L'abbiamo fatto insieme ragazzina. Ci sono stati giorni in cui è stata un'agonia per lei scavare così profondamente come ha fatto, a volte in un territorio emotivo molto spaventoso e mi ha tolto il fiato" ha detto.

Mia Threapleton

Madre e figlia vestono coordinato

Elegantissime, madre e figlia hanno prima sfilato sul red carpet per poi entrare in sala, dove Kate Winslet ha ricevuto il premio come Miglior attrice. La 47enne ha optato per un glamour look total black: tubino midi aderente con scollatura asimmetrica e décolleté viola. Jumpsuit nera per la giovane Mia Threapleton, un modello con scollo a V, schiena nuda e fascia bianca sotto al seno. Lo ha abbinato anche lei a un paio di décolleté, optando per i capelli raccolti proprio come sua madre.