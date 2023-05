Kate Middleton suona il pianoforte all’Eurovision 2023: omaggia l’Ucraina vestita di blu Apparizione a sorpresa per Kate Middleton all’Eurovision. Si è esibita al pianoforte con la Kalush Orchestra ucraina vestita di blu, colore della bandiera del Paese in guerra.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton in Jenny Packham, Ph. Alex Bramall

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Grandi emozioni nella finale dell'Eurovision Song Contest 2023. Solitamente la gara canora viene ospitata dal Paese risultato vincitore nell'edizione precedente. L'anno scorso sul gradino più alto del podio è salita la Kalush Orchestra, band ucraina, con la canzone Stefania. A causa della guerra in corso la kermesse non si è potuta svolgere in Ucraina e dunque è stata la Gran Bretagna (classificata seconda nel 2022) a ospitare l'evento, presso la Liverpool Arena. Il palco è stato svelato in anteprima da re Carlo insieme alla regina Camilla. In qualche modo la royal family ha voluto esserci anche nella serata conclusiva: Kate Middleton ha fatto un'apparizione a sorpresa.

Kate Middleton in Jenny Packham, Ph. Alex Bramall

Cosa ha indossato Kate Middleton per l'Eurovision 2023

La principessa del Galles ha fatto un'apparizione a sorpresa all'Eurovision Song Contest 2023, nel corso della finale trasmessa sabato sera. Si è cimentata con un'esibizione al pianoforte preregistrata nella Crimson Drawing Room del castello di Windsor, accompagnando con la band hip-hop ucraina Kalush Orchestra. Per l'occasione ha indossato un elegantissimo abito lungo monospalla in chiffon drappeggiato della stilista Jenny Packham.

Kate Middleton in Jenny Packham, Ph. Alex Bramall

Il vestito costa 3.645 euro. Lo ha abbinato a un paio di orecchini ereditati dalla defunta regina Elisabetta II, già indossati dalla Regina Madre. Si tratta dei Sapphire & Diamond Fringe Earrings, orecchini con frange di diamanti e zaffiro blu incastonato al centro.

in foto: abito Jenny Packham

Perché Kate Middleton ha scelto il blu

Il colore blu del vestito da sera è un omaggio alla bandiera ucraina. Non è la prima volta che la principessa fa accenni silenziosi al Paese in guerra: in passato ha indossato in pubblico la spilla giallo-blu e ha puntato su un maglione blu di Alexander McQueen con la stessa spilla di colore, in occasione di una visita al Centro Culturale Ucraino a Londra. E non è la prima volta che la principessa si affida a Jenny Packham: del brand per esempio era lo scintillante abito dorato sfoggiato alla premiere di No Time to Die a Londra nel 2021.