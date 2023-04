Re Carlo e Camilla svelano il palco dell’Eurovision 2023: il significato della nuova scenografia Re Carlo e la regina consorte Camilla hanno fatto visita a Liverpool, dove hanno avuto l’onore di “accendere” il palco dell’Eurovision 2023.

Manca sempre meno all'Eurovision Song Contest 2023: l'evento musicale, in calendario dal 9 al 13 maggio 2023, quest'anno verrà ospitato dalla città di Liverpool. In attesa di scoprire i brani in gara e i look dei concorrenti – che ogni anno regalano performance incredibili e colorate – diamo una prima occhiata al palco: a ‘svelare' la nuova scenografia sono stati due ospiti d'eccezione, re Carlo III e la consorte Camilla.

Il palco dell’Eurovision, foto via Instagram @eurovision

Carlo e Camilla sul palco dell'Eurovision

Dopo 25 anni, l'Eurovision torna nel Regno Unito. La competizione musicale ogni anno viene ospitata dal Paese che ha vinto la precedente edizione. In questo caso però l'Ucraina, ancora teatro di guerra, ha ceduto l'onore al secondo classificato: una settimana dopo l'incoronazione del re a Londra inizierà l'Eurovision a Liverpool, città che rappresenta la musica britannica nel mondo (vedi alla voce: Beatles). Il re Carlo e la regina consorte si sono presi una pausa dai preparativi per il weekend dell'incoronazione per visitare la Bank Arena e per incontrare i presentatori dell'evento, Scott Mills, Hannah Waddingham e Rylan Clark, e la concorrente inglese Mae Muller.

Carlo e Camilla

Per l'occasione Camilla ha indossato un coat dress blu elettrico, uno dei suoi colori preferiti: in questo caso però potrebbe essere stato scelto in omaggio ai colori della bandiera ucraina, proprio come la cravatta del marito. Sul soprabito ha poi appuntato una spilla a forma di corona, in vista del grande giorno. Ai sovrani è toccato anche l'onore di inaugurare ufficialmente il palcoscenico, accendendo tutte le luci dell'imponente scenografia.

Il re e la regina consorte insieme ai conduttori dell’Eurovision

Il significato della scenografia dell'Eurovision 2023

L'imponente scenografia è stata realizzata da Julio Himede, che ha lavorato per grandi eventi musicali come i Grammy e gli MTV EMA. L'allestimento da oltre 450 metri quadrati racchiude 220 metri quadrati di schermo e 700 pannelli video integrati nel pavimento, oltre a 1500 metri di luci a led. Lo scenografo ha spiegato a Eurovision.tv che per creare il palco ha preso ispirazione dai principi di "unione, celebrazione e comunità". Il palco infatti si protende in avanti, tra il pubblico con una passerella colorata. "L'architettura prende ispirazione da un ampio abbraccio – ha spiegato Himede – che accoglie l'Ucraina, gli artisti dello spettacolo e gli ospiti provenienti da tutto il mondo".