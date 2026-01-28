Kate Middleton suggerisce come vestirci quest’inverno: il trend del tono su tono

Kate Middleton ha preso il colore del momento, il marrone cioccolato, e ci ha costruito un look tono su tono: sarà il trend di stagione, minimal ma d’impatto.

Kate Middleton si è recata a Bradford, nel West Yorkshire (circa 320 km a nord di Londra), per raggiungere una delle organizzazioni benefiche da lei sostenute: Family Action. L'ente gestisce un servizio di terapia del trauma infantile in città: sostiene i bambini e le loro famiglie a elaborare e affrontare episodi traumatici come lutti o abusi. Qui la principessa ha incontrato alcuni terapisti che prestano servizio per l'organizzazione e ha avuto modo anche di partecipare a una sessione di terapia creativa, per capire in che modo vengono applicati il gioco, l'arte, la musica e l'immaginazione nel processo di guarigione.

Per l'occasione, la principessa ha scelto un look minimal e semplice, formale e senza fronzoli, uno dei suoi outfit preferiti quando si tratta di visite ufficiali di questo tipo, in cui ci tiene a essere impeccabile. In effetti la 44enne in quanto a stile non sbaglia un colpo e questo è uno dei motivi per cui è così amata. Tanti si ispirano a lei quando si tratta di abbigliamento, ne amano il buon gusto, il sapersi adattare a ogni circostanza passando dall'eleganza principesca delle serate di gala alla raffinatezza delle uscite pubbliche in cui è richiesto comunque un certo codice rigoroso. E lei non si smentisce mai, riuscendo comunque a imporsi con garbo, proprio come in questo caso. Le è bastato poco, si è affidata a capi must have del suo guardaroba, ottenendo però un risultato che promette di dettare tendenza.

Ha scelto, infatti, il tono su tono. Essendo una fan del riciclo, la principessa ha riproposto la sua giacca doppiopetto in tweet firmata Holland Cooper nei toni del marrone, con revers a lancia, bottoni dorati e tasche sui fianchi. Ha abbinato il blazer a un dolcevita color cioccolato e a un paio di pantaloni a gamba larga in crêpe color cuoio di Jigsaw. Per dare un tocco prezioso, ha aggiunto gli orecchini Trinity in oro giallo, bianco e rosa di Cartier.

Tutto l'outfit della principessa, dunque, gioca su un unico colore. Il monocromatico è sempre stato una sua predilezione, soprattutto di recente. In questo caso ha messo al centro il marrone, declinato in diverse tonalità. Abbiamo una nuance scura nella parte superiore bilanciata da una più chiara in quella inferiore, a cui si aggiunge il motivo a spina di pesce della giacca, che dona movimento al tutto e rende il look un po' più vivace. Questi colori la valorizzano molto. Inseriti in chiave tono su tono rendono l'outfit pulito e curato, nella sua estrema semplicità. Difatti non ha inserito elementi di contrasto, a parte la trama del blazer, che visivamente riesce comunque a creare un po' di contrasto, che nel complesso funziona.

Tra l'altro, proprio il cioccolato è uno dei colori di tendenza dell'Inverno 2026. In passerella hanno proposto questo colore caldo e scuro Ralph Lauren, Hermes, Missoni. La principessa lo ha preso e ci ha costruito attorno un look tono su tono, che potrebbe essere il definitivo trend dei look di stagione, minimal ma d'impatto, all'insegna del "minimo sforzo massima resa".