Kate Middleton, il significato dei gioielli indossati nel 2022 Kate Middleton sceglie sempre i gioielli con un preciso significato: ecco la storia di spille, collane e orecchini che l’hanno accompagnata nei momenti più importanti del 2022.

A cura di Beatrice Manca

Kate con la collana di Diana

Kate Middleton, ora principessa di Galles, è una delle icone glamour della famiglia reale inglese. I suoi outfit sono sempre osservati, studiati e copiati: nella classifica degli look più cercati online del 2022 ci sono gli abiti che hanno segnato le tappe dell'anno appena trascorso, dai momenti più tristi alle celebrazioni gioiose. Un ruolo speciale, nei suoi look, spetta ai gioielli: veri e propri capolavori dell'arte orafa che testimoniano con discrezione gli stati d'animo della principessa. Ecco le spille, gli orecchini e i diademi più belli e preziosi indossati da Kate Middleton nel 2022.

1. Gli orecchini di zaffiri indossati al Giubileo

Uno dei momenti più significativi del 2022 è stato il Giubileo della regina Elisabetta II, che poco prima di morire ha festeggiato 70 anni sul trono. Durante le celebrazioni Kate Middleton indossò un dress coat candido di Alexander McQueen abbinato a una parure di zaffiri (gli stessi del suo famoso anello di fidanzamento) composta da collana con pendente e orecchini, un tempo appartenuti alla defunta lady Diana.

Gli orecchini di zaffiri di Kate Middleton

2. La spilla "da lutto" di Elisabetta II

La famiglia reale è stata di nuovo sotto i riflettori nel mese di settembre, quando il mondo pianse la morte della regina Elisabetta II. Durante la veglia funebre Kate Middleton si mostrò impeccabile in nero "violando" la sobrietà richiesta con la Diamond and Pearl Leaf Brooch, una spilla a forma di foglia ornata da tre perle circondate da pavé di diamanti. Un tributo alla defunta sovrana, a cui il gioiello apparteneva.

Kate Middleton con la spilla di perle e diamanti

3. La tiara per il ricevimento da principessa

Dopo la morte di Elisabetta II, re Carlo III ha concesso a Kate Middleton il titolo di principessa di Galles. Il nuovo ruolo impone un nuovo guardaroba: durante il ricevimento con il Corpo Diplomatico a Buckingham Palace ha sfoggiato sui capelli lisci e vaporosi la tiara Lotus Flower, diadema in stile art déco realizzata nel 1923 per la regina madre. Prima di arrivare a Kate Middleton è stata indossata da Elisabetta II, dalla principessa Margaret e da Lady Diana.

Kate Middleton con la tiara Lotus Flower

4. La spilla di diamanti, regalo di compleanno

Nelle ultime apparizioni pubbliche abbiamo spesso visto Kate Middleton con la fascia blu, appuntata sull'abito con una nuova preziosissima spilla in stile art decò. Il gioiello in platino tempestato di diamanti è firmato Bentley & Skinner e ha almeno un secolo di storia. Il suo prezzo? Secondo gli esperti vale 14.500 sterline e potrebbe essere un regalo per il suo 40esimo compleanno.

La spilla di diamanti di Kate Middleton

5. La parure smeraldi di lady Diana

Tra le ultime apparizioni pubbliche del 2022 ce n'è una che merita un capitolo a parte. William e Kate sono volati a Boston per gli Earthshot Prize Awards, i premi dedicati alla sostenibilità ambientale. In quell'occasione la principessa di Galles ha abbinato all'abito preso a noleggio una preziosa parure di smeraldi appartenuta a lady Diana. Curiosità: la madre di William una volta si divertì a indossare la collana sui capelli, una scelta glamour ma poco apprezzata dalla regina!