Kate Middleton osa in verde fluo: abito noleggiato e omaggio a Diana per chiudere il tour di Boston Kate Middleton ha chiuso il suo tour di Boston partecipando alla cerimonia degli Earthshot Prize Awards insieme al marito William. Per l’occasione ha osato in verde fluo indossando un lungo abito noleggiato (e abbinato a una collana appartenuta a Diana).

A cura di Valeria Paglionico

Il principe William e Kate Middleton sono volati negli Stati Uniti per la prima volta dopo 8 anni dal loro ultimo tour americano, lo hanno fatto per rappresentare la Royal Family inglese durante alcuni impegni istituzionali a Boston, dall'incontro con il sindaco Michelle Hu alla cerimonia degli Earthshot Prize Awards che si è tenuta ieri sera alla MGM Music Hall. Si tratta un evento annuale che premia coloro che hanno contribuito allo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e i principi del Galles, da sempre attenti alla questione ambientale, non hanno potuto fare a meno di parteciparvi. Ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Kate Middleton, che per l'occasione ha sorpreso tutti con un lungo abito verde fluo.

Kate Middleton è la regina dell'eco-sostenibilità

Se nei giorni scorsi Kate Middleton era rimasta fedele al suo stile reale e bon-ton, dall'abito tartan perfetto per Natale al tailleur bordeaux abbinato a una camicia rosa col fiocco, nelle ultime ore ha osato con una tinta davvero insolita per una principessa del suo calibro: il verde fluo. Per partecipare al fianco di William agli Earthshot Prize Awards ha infatti indossato un lungo abito firmato Solace London, un modello a tubino con le maniche lunghe, la scollatura a barca che ha lasciato le spalle scoperte e la gonna fasciante con uno spacco laterale posteriore.

Kate Middleton in Solace London

La sua particolarità? Non si tratta di un capo del guardaroba reale, la principessa lo ha noleggiato su HURR, una piattaforma di noleggio del Regno Unito, dando prova di essere la regina dell'eco-sostenibilità. Il suo prezzo? "Prenderlo in prestito" per una notte costa 74 sterline, ovvero circa 86 euro.

Kate Middleton con le pumps di cristalli di Gianvito Rossi

Kate Middleton con gli accessori di diamanti e smeraldi

A completare il look fluo non potevano mancare dei dettagli scintillanti e preziosi. Kate ha abbinato l'abito noleggiato a un paio di décolleté col tacco a spillo tempestati di cristalli, per la precisione il modello Rania 105 firmato da Gianvito Rossi.

Le pumps Gianvito Rossi

Gli orecchini pendenti decorati con diamanti e smeraldi sono invece di Asprey London, mentre la collana choker coordinata fa parte della collezione di gioielli della Royal Family. Si tratta della Queen Mary's Art Deco Emerald Choker, un collier di diamanti con dei maxi smeraldi incastonati all-over realizzato per la regina Maria ed ereditato prima da Lady Diana, poi da Kate Middleton. William non è stato da meno in fatto di eleganza ma anche lui ha puntato sull'eco-sostenibilità: ha infatti indossato un completo di velluto verde riciclato.