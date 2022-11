Kate Middleton ha un nuovo accessorio preferito: è una preziosa spilla tempestata di diamanti Kate Middleton ha una nuova spilla preferita: è tempestata di diamanti ed è preziosissima. In quanti sanno per quale motivo ci è già tanto affezionata?

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton è diventata principessa del Galles da pochi mesi, nel momento in cui la regina Elisabetta II è morta lei ha ereditato il titolo di Lady Diana, cosa che non era ancora mai accaduta da quando anche quest'ultima aveva perso la vita nel 1997. Nonostante la rivoluzione ai vertici della Royal Family, la sua quotidianità non è cambiata molto: continua a passare le giornate tra impegni istituzionali e momenti in famiglia vissuti lontano dai riflettori. Come se non bastasse, continua a essere un'indiscussa icona di stile capace di mixare eleganza, bon-ton e glamour. In quanti hanno notato che ha una nuova preziosissima spilla a cui non riesce proprio a rinunciare?

La nuova spilla di Kate Middleton

Nei giorni scorsi Kate Middleton ha partecipato alla sua prima cena di Stato nei panni di principessa del Galles e per l'occasione si è trasformata in una dea con un lungo abito bianco scintillante di Jenny Packham. Lo ha arricchito con alcune coccarde degli ordini a cui appartiene ma la cosa che in pochi hanno notato è che la spilla di diamanti applicata sulla spalla non era parte integrante della fascia che portava intorno al busto. Si tratta di un gioiello particolarmente prezioso tempestato di diamanti che però ha già indossato durante la cerimonia ufficiale del National Service of Remembrance, dando prova del fatto che non riesce proprio a farne a meno.

Kate Middleton al National Service of Remembrance,

Kate Middleton, quanto vale la spilla di diamanti

La spilla indossata da Kate fa parte della sua collezione personale di gioielli, è firmata Bentley & Skinner, raffigura un rettangolo con gli angoli smussati ed è in stile art decò (non a caso risale al 1920). È interamente tempestata di diamanti incastonati nel platino ma il più prezioso è quello centrale rotondo a taglio brillante, il cui peso stimato è di 0,35 carati. Il suo prezzo? 14.500 sterline (ovvero quasi 17.000 euro), anche se probabilmente la principessa non ha speso neppure un centesimo per averla, visto che si tratterebbe di un regalo per il suo 40esimo compleanno dello scorso gennaio. Insomma, sebbene abbia "riciclato", la Middleton è riuscita lo stesso a lasciare i sudditi senza parole: in quanti sognano di avere tra le proprie mani un prezioso simile?

