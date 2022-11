Kate Middleton diventa una statua con l’abito rosso fuoco: la storia dietro il vestito di paillettes Madame Tussauds di Hong Kong ha accolto le statue di cera di William e Kate. L’abito rosso di paillettes è stato realmente indossato dalla principessa: risale a un momento difficile per i reali.

William e Kate sbarcano a Hong Kong: si fa per dire! Il celebre Madame Tussauds della città cinese, ha aperto le sue porte a due nuove statue di cera: quelle del principe e della principessa del Galles. Sono state posizionate in una nuova area della struttura, dedicata a Historical and National Heroes, che mette a disposizione dei visitatori anche esperienze interattive. Accanto alle statue ci sono dei pannelli informativi, per sapere di più sulla famiglia reale e prendere lezioni di etichetta, dal come si sta seduti composti a come si saluta in pubblico.

Le statue di cera di William e Kate

La storia di Madame Tussauds è cominciata a Londra, ma il museo ha ormai sedi in tutto il mondo e ha dato la possibilità a milioni di persone, negli anni, di osservare da vicino le statue dei propri idoli. Star della musica, dive del cinema, icone dello sport: sono migliaia le celebrità che vantano una loro riproduzione, sempre fedelissima all'originale in modo quasi impressionante.

Il Madame Tussauds di Hong Kong è il primo Madame Tussauds permanente in Asia, inaugurato nel 2000. Sono 12 le aree, che ospitano un centinaio di statue di cera, con ulteriori spazi interattivi che grazie alla tecnologia immersiva rendono l'esperienza ancora più completa. Dopo gli attori di Hollywood e gli idoli del K-pop, tocca dunque ai reali fare il loro ingresso trionfale tra gli eroi storici e nazionali.

Kate Middleton ha indossato davvero il vestito rosso di paillettes

La statua di Kate Middleton nel museo londinese ha da poco cambiato abito. In occasione del Giubileo di Platino della regina, a tutte le statue della royal family è stato rinnovato il look: la principessa indossa ora uno scintillante abito smeraldo di Jenny Packham, quello sfoggiato durante un tour in Pakistan nel 2019 e al Royal Variety Show nel 2021. E brilla anche la statua di cera cinese.

Giacca monopetto blu navy con una camicia bianca e una cravatta a fantasia bordeaux per il principe William, elegantissimo. La statua della principessa del Galles indossa invece un abito rosso di pizzo e paillettes con accessori coordinati. Kate Middleton lo ha indossato davvero: è il vestito sfoggiato a gennaio 2020 durante un ricevimento a Buckingham Palace nell'ambito del Vertice sugli investimenti tra Regno Unito e Africa. L'abito della principessa era una creazione del marchio britannico Needle & Thread, a cui la principessa aveva aggiunto scarpe in velluto di Gianvito Rossi e borsa di Jenny Packham.

L'UK – Africa Investment Summit è stato il primo impegno ufficiale di William e Kate (quando erano ancora duca e duchessa di Cambridge) dopo la formalizzazione dell'accordo Megxit, che ha sancito l'uscita di scena dalla famiglia reale di Harry e Meghan. Quello è stato un periodo difficile per la royal family e per la monarchia, ma quell'evento ha messo in risalto in modo inequivocabile il ruolo di spicco della coppia all'interno della famiglia, configurandoli sempre più come futuri re e regina.