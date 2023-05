Kate Middleton come Lady Diana: perché rischia di mettere in ombra re Carlo III Da qualche tempo a questa parte Kate Middleton viene paragonata spesso a Lady Diana, il motivo? Sta rischiando di mettere in ombre re Carlo III proprio come successo alla compianta principessa.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton sembra essere la principessa perfetta: nonostante non sia nata con il sangue blu come il marito William, non ha nulla da invidiare alle reali "pure", anzi, ha dimostrato a tutti di aver imparato e di essersi adeguata alla lettera a tutti i dettami imposti a corte. Ogni volta che appare in pubblico è impeccabile, i suoi look riescono a passare alla storia e anno dopo anno le viene affidato un ruolo sempre più centrale nell'organizzazione di The Firm: insomma, sembra essere nata per avere un posto nella Royal Family. Da qualche tempo a questa parte, però, si parla molto di lei per un motivo ben preciso: pare che sia destinata a mettere in ombra re Carlo III.

Perché Kate viene paragonata a Diana

Mettere in ombra un membro della Royal Family di un grado più alto rispetto al proprio viene considerato un vero e proprio scandalo a casa Windsor, basti pensare al fatto che Diana sia stata tra le prime a non essere ben vista a corte per la sua capacità di catalizzare tutti i riflettori su di sé. Ora in molti hanno cominciato a paragonare Kate Middleton alla compianta principessa, il motivo? Rischia di rubare le luci della ribalta a Carlo III. A esserne convinta è l'esperta reale Ingrid Seward, seconda la quale la principessa del Galles "con la sua gioventù e la sua bellezza metterà sempre in ombre un uomo di 74 anni".

Kate Middleton con Carlo e William

La preoccupazione di re Carlo III

Ingrid Seward, però, non vuole pensare che Kate sia come Diana: la moglie di William non ha alcuna intenzione di relegare il principe in un angolo (come consapevolmente faceva la principessa). Kate nutre un profondo rispetto nei confronti del suocero e non proverebbe mai a eclissarlo. Carlo, però, sarebbe molto preoccupato, soprattutto dopo che alla sua incoronazione tutti gli occhi sono stati puntati sulla coroncina di fiori e sul mantello della futura regina. Il nuovo sovrano sarà ancora destinato a rimanere nell'ombra come successo sia al fianco di Diana che di sua madre Elisabetta II?