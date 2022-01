Kate Middleton cambia colore di capelli: nel nuovo anno torna al castano scuro Kate Middleton è tornata agli impegni istituzionali e, al di là del cappotto riciclato, ad attirare le attenzioni dei sudditi è stata la sua chioma. Per la prima uscita pubblica del 2022 la Duchessa è tornata ai capelli scuri, dicendo addio alle sfumature bionde.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata speciale per i Cambridge: sono apparsi in pubblico per la prima volta dopo le feste di Natale. Ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Kate Middleton che, dopo aver posato in versione raggiante e glamour in alcuni ritratti realizzati per i suoi 40 anni, è tornata agli impegni istituzionali da futura regina. Al fianco del marito William ha fatto visita al Foundling Museum e, oltre a mettere per l'ennesima volta in mostra la sua passione per il riciclo con un vecchio cappotto, ha anche rivelato un nuovo hair look. In quante prenderanno ispirazione dalla sua chioma dark chocolate durante l'inverno?

Kate Middleton dice addio alle sfumature bionde

Le ultime uscite ufficiali di Kate Middleton risalgono al periodo natalizio e non sorprende che i look sfoggiati in quelle occasioni fossero a tema feste, dal lungo ed elegante cappotto rosso col fiocco al Christmas Jumper di Miu Miu. All'epoca aveva lasciato senza parole i sudditi con una adorabile chioma dalle sfumature dorate ma oggi, nonostante sia passato pochissimo tempo da allora, le cose sono già cambiate. Complice l'inizio del 2022, quello che si spera sia l'anno del ritorno alla normalità, la Duchessa ha pensato bene di rinnovarsi facendo visita al parrucchiere di fiducia. Ha detto addio al biondo ed è tornata "alle origini".

Kate Middleton con le sfumature bionde

Il nuovo hair look di Kate Middleton

Dopo essere rimasta per settimane lontana dai riflettori, Kate Middleton è tornata in pubblico con un nuovo look. Non ha più le sfumature dorate, è tornata al castano scuro, il suo colore naturale, aggiungendo così un tocco più serio e formale alla sua immagine. La nuance che ha scelto, per la precisione, è il dark brown e, nonostante sia particolarmente scura, le dona moltissimo, soprattutto perché abbinata a un make-up leggermente più marcato sugli occhi. Secondo molti si tratterebbe di una precisa mossa di marketing: col nuovo hair look la Duchessa si sarebbe lasciata alle spalle lo stile glamour e "da festa", puntando su qualcosa di più professionale. L'unico dettaglio che ha aggiunto un tocco sbarazzino? Le onde appena accennate.