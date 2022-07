Jennifer Lopez, selfie senza trucco dopo il matrimonio: mostra la fede mentre è ancora a letto Dopo le nozze Jennifer Lopez ha condiviso un selfie allo specchio sotto le coperte: un dolce risveglio da signora “Jennifer Lynn Affleck”

A cura di Beatrice Manca

Hanno aspettato vent'anni per promettersi amore eterno, ma alla fine Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati. La cerimonia a sorpresa è avvenuta a Las Vegas nel più assoluto riserbo e, a poche ore dalla ‘soffiata' di TMZ, la stessa popstar ha raccontato la "notte più bella della sua vita" nella sua newsletter. La prima foto postata dopo le nozze però non è stata quella che i fan si immaginavano: anziché pubblicare una foto dei due abiti da sposa o della cerimonia JLO ha voluto mostrare la sua felicità nel modo più candido e genuino: un selfie allo specchio dopo la prima notte di nozze, orgogliosa della fede che brilla sulla sua mano.

Jennifer Lopez al naturale dopo il matrimonio

La cantante ha condiviso con i fan un selfie allo specchio mentre è ancora sotto le coperte: un dolce risveglio da signora "Jennifer Lynn Affleck". Nella newsletter infatti si è firmata con il nome del marito: è la fine dell'era di JLo o solo un vezzo per festeggiare le nozze? In ogni caso, Jennifer Lopez è al settimo cielo e brilla, senza un filo di trucco, illuminata solo dal suo sorriso smagliante.

La fede di Jennifer Lopez

Nella foto si vede la fede nuziale dell'attrice e cantante: una semplice fascia avvolgente, probabilmente in oro bianco. Nessuna notizia per ora sulla gioielleria che ha creato le fedi dei novelli sposi: viste le dimensioni (e il valore) dell'anello di fidanzamento con diamante verde c'è anche chi mormora che gli anelli siano in platino. "Sadie!" ha scritto nella caption, citando un famoso brano di Funny Girl che recita: "Sadie, Sadie, donna sposata".