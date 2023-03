Jennifer Lopez cambia look: scurisce i capelli biondi e passa al castano freddo Jennifer Lopez non ha resistito al fascino della chioma scura ed è passata dai capelli biondi a quelli castani.

A cura di Giusy Dente

JLo prima e dopo

Tira aria di cambiamento nella vita di Jennifer Lopez, ma stavolta la trasformazione riguarda il look. In questi ultimi mesi di novità ce ne sono state parecchie per la cantante che non solo ha ritrovato l'amore, ma è anche convolata a nozze per la quarta volta, portando sull'altare il fidanzato di 20 anni fa. Lei e Ben Affleck si sono ricongiunti a distanza di due decenni dalla rottura, ricomponendo una coppia iconica degli anni Duemila. Prosegue a gonfie vele tra i due, che stanno anche cambiando casa. Parallelamente anche il lavoro sta regalando alla popstar tante soddisfazioni, con ben due film usciti al cinema e un nuovo album. Il disco si intitola This is me…Now. Proprio con questa frase ha debuttato sui social col nuovo hair look.

La trasformazione di Jennifer Lopez

Solitamente Jennifer Lopez affida i suoi cambi look e le acconciature delle grandi occasioni e un hair stylist molto noto tra le celebrities: il famoso Chris Appleton. Stavolta ha fatto una scelta diversa, rivolgendosi a Lorenzo Martin, un professionista che ugualmente vanta tanti volti noti tra i suoi clienti. La popstar ha debuttato sui social posando in foto proprio con lui, per mostrare a fan e follower il cambio look: un nuovo colore di capelli. Solitamente la cantante ha sempre sfoggiato la chioma lunga (il suo must), declinata sia liscissima che vaporosa e mossa. Ma negli anni ha sperimentato davvero di tutto, seguendo le mode e lanciandone di proprie.

In passato l'abbiamo vista coi capelli biondo miele, con le sfumature color caramello, col long bob, coi capelli castani. La 53enne è tornata nuovamente a questa tonalità, che è la sua nuance naturale. Il castano piace moltissimo alle celebrities, lo hanno scelto anche Hailey Bieber, Jessica Alba e Karlie Kloss (ex biondissime oggi passate alla chioma scura). "This is me now" si legge nella caption della foto, in cui sfoggia fiera il suo nuovo castano scuro, in un sottotono freddo più vicino al color cenere che al cioccolato. Anche in versione brunette JLo è bellissima: ma a quando il prossimo cambio look?