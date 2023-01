Jennifer Lopez col tailleur senza reggiseno: la giacca avvitata rivela la silhouette a clessidra Per festeggiare l’uscita del nuovo film, Jennifer Lopez ha stupito i fan con un sofisticato look total black, impreziosito da scintillanti gioielli d’oro.

A cura di Giusy Dente

J–Lo in David Koma

Jennifer Lopez sta pregustando il suo prossimo successo. L'attrice è pronta per l'uscita del suo nuovo film: è la protagonista di Shotgun Wedding (in italiano Un Matrimonio Esplosivo), disponibile su Amazon Prime a partire dal 27 gennaio. Le riprese si sono svolte tra la Repubblica Dominicana e il Massachusetts e hanno visto la cantante/attrice alle prese con un ruolo a lei molto caro: quello della sposa. La 53enne, infatti, è convolata a nozze proprio questa estate con il grande amore della sua vita Ben Affleck, ritrovato dopo anni dal loro precedente fidanzamento. Le nozze sono state uno dei grandi eventi del 2022: per J-Lo è stata la quarta volta in abito da sposa (dopo le nozze con Ojani Noa, Cris Judd e Marc Anthony, il padre dei suoi due figli). Per festeggiare l'uscita del film J-Lo ha condiviso sui social degli scatti glamour.

J–Lo in David Koma

Il nuovo look di Jennifer Lopez

In concomitanza con l'uscita del suo nuovo film, J-lo ha condiviso con fan e follower delle nuove foto, con cui ha festeggiato il suo successo professionale da attrice. Lo stile di Jennifer Lopez è da diva: è una vera e propria icona di stile, sempre pronta a lanciare tendenze (come la gonna-perizoma con placca di metallo) e a seguire le mode più gettonate. Non le è sfuggita quella più in voga al momento: giacche e blazer con intimo ben in vista oppure, per un effetto ancora più audace, portati senza reggiseno.

J–Lo in David Koma

L'ultimo look total black segue quello nude sfoggiato alla premiere mondiale di Un Matrimonio Esplosivo, quando ha sfilato sul red carpet con un abito trasparente tempestato di cristalli. Nei nuovi scatti, invece, la 53enne sfoggia un outfit glamour più chic e sofisticato firmato David Koma. Il tailleur nero è stato realizzato appositamente per lei, con l'aiuto degli stylist Rob Zangardi e Mariel Haenn, che da tempo curano i look della star.

Leggi anche Elettra Lamborghini coi capelli lunghi: cambia look e indossa il tailleur trasparente senza reggiseno

J–Lo in David Koma

La giacca a maniche corte e con spalle strutturate, portata senza reggiseno, è particolarmente stretta in vita. Crea un effetto a clessidra molto evidente, sexy e femminile. È abbinata a un paio di pantaloni classici a gamba larga, dello stesso colore. J-Lo ha completato il tutto aggiungendo al due pezzi un paio di platform con fascia sul piede in PVC trasparente, con tacchi vertiginosi. Immancabili i gioielli d'oro scintillanti: orecchini a cerchio, anelli, pile di braccialetti ai polsi. Spiccano soprattutto le collane a strati, tra cui una del brand FoundRae ben in vista sulla profonda scollatura a V.